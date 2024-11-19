Uzmanlar Türkiye'nin İklim Yol Haritasını Değerlendirdi: Hedefler ve Stratejiler

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Türkiye'nin uzun dönem iklim yol haritasının emisyon azaltımı, yenilenebilir enerji, tarım ve atık yönetimi gibi kritik alanlarda önemli ve gerçekçi hedefler oluşturduğunu belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda Türkiye'nin iklim mücadele vizyonunu açıkladı. Türkiye'nin 2023 emisyon oranlarının yüzde 72'sinin enerji, yüzde 13'ünün tarım, yüzde 3'ünün ise atık sektöründen kaynaklandığını ifade eden Kurum, yenilenebilir enerjinin payını yüzde 50'ye, nükleer enerjinin payını ise yüzde 30'a çıkarma hedeflerini açıkladı.

Akyener, Türkiye'nin enerji denklemini değiştirme konusundaki çabalarını vurgulayarak, "Karbon emisyonlarının azaltılması, milli enerji politikasıyla uyumlu bir şekilde ilerliyor ve bu hedef hem ekonomik büyüme hem de enerji bağımsızlığı açısından büyük önem taşıyor," dedi. Nükleer enerjinin Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve emisyon azaltımı hedefleri için bir kaldıraç görevi gördüğüne dikkat çekti.

Akyener, ayrıca Türkiye'nin hedeflerine Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında, uzun vadeli hedeflerin gerçekleştirilmesinde karşılaşılabilecek zorlukların altını çizdi. "Eğer Türkiye, koyduğu enerji dönüşüm hedeflerinde yüzde 50 oranında bir başarı elde edebilirse, bu, gelişmiş batılı ülkelerin bile ulaşamadığı önemli bir adım olacaktır," diyerek bu sürecin önemini vurguladı.

Tarımda Su Kullanımı ve Organik Tarım Hedefleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye'nin tarım sektöründeki ana emisyon kaynaklarını hayvancılık kökenli metan, gübre ve tarımsal atıklar olarak sıraladı. Ayrıca, Türkiye'nin tarımda kullandığı suyun toplam kullanımda yüzde 75 paya sahip olduğunu belirtti.

"Modern sulama yöntemleriyle sulanabilir arazilerin iki katına çıkarılabilir," diyen Demir, organik tarım hedefine dair ülkemizin mevcut durumunu değerlendirerek, taramada yeniden yapılanma ve profesyonel tarıma geçişin önemine değindi.

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Stratejileri

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER) Başkanı Fatih Eren, bu hedeflerin oldukça yerinde olduğunu belirterek, "2020'de 127,4 milyon ton atık işlenirken, 2022'de bu miktarın 133,2 milyon tona çıktığını gördük. Geri kazanım oranımız ise iki yıl öncesine göre yüzde 5,4 artışla 51,7 milyon tona yükseldi," dedi.

Eren, Depozito Yönetim Sistemi ile ilgili işbirliği çalışmalarının sürdüğünü ve sistemin 2025 yılında devreye alınacağını sözlerine ekledi. Atmosferik açıdan önemli olan bu dönüşüm ve hedefler, Türkiye'nin sürdürülebilir bir gelecek için attığı adımları gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.