Uzmanlar Türkiye’yi uyardı: İlk kez böyle bir afet yaşanabilir! İşte tehlike altındaki 3 bölge…
Türkiye'de son dönemde hava sıcaklığına ilişkin yapılan uyarılar, ülkemiz için potansiyel bir afetin gündeme gelebileceği endişesini arttırıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, konuyla ilgili yaptığı önemli açıklamalarda risk altındaki üç bölgeyi belirtti. Detaylar haberimizde...
Akdeniz'in Sıcaklığı Rekor Seviyelere Ulaştı: Uzmanlardan İklim Değişikliği Uyarısı
Akdeniz'in deniz suyu sıcaklığı, rekor seviyelere ulaşarak uzmanları endişelendiriyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, yaptığı açıklamalarda iklim değişikliğinin Akdeniz'i nasıl etkilediğini dile getirdi.
Uzman Uyarısı: Akdeniz'deki Sıcaklık 40 Yılda 2 Dereceden Fazla Arttı
Prof. Dr. Salihoğlu, son 40 yılda Mersin Körfezi, İskenderun Körfezi gibi bölgelerde 2 derecenin üzerinde bir artışın gözlendiğini belirterek, bu durumun ciddi bir sıcaklık artışı olarak öne çıktığını ifade etti. Akdeniz genelinde ise ortalama olarak 1,5 derecelik bir sıcaklık artışı yaşandığını vurguladı.
Rekor Değerler: Ocak Ayında Deniz Suyu Sıcaklığı Zirve Yaptı
Ocak ayında da rekor değerlere ulaşıldığını söyleyen Salihoğlu, İskenderun, Mersin ve Antalya körfezlerinde 19 derece olması gereken sıcaklık ortalamasının 20 dereceye yükseldiğini belirtti. Bu, tüm zamanların en sıcak ocak ayı deniz yüzey suyu sıcaklıkları olarak kayıtlara geçti.
Denizlerin İklim Düzenleyici Rolü ve Uzmanların Çağrısı
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe, denizlerin ve okyanusların iklim düzenleyici rollerine vurgu yaparak, küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekti. Beşiktepe, "Küresel ısınmayı durduramadığımız sürece ciddi dönemler yaşayacağız" diyerek, hava olaylarına karşı tahmin mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
İklim Değişikliği ve Deniz Ekosistemi Tehlikede
Aşırı ısınmanın deniz ekosistemini nasıl etkilediğine değinen uzmanlar, balıkların yumurtlama mevsimlerinin ve stoklarının zarar gördüğünü ifade etti. Ayrıca, Akdeniz'e özgü mercan kayalıklarının 15-20 yıl içinde yok olabileceği uyarısında bulundu. Bu durumun ekosistem üzerinde ciddi etkileri olabileceği vurgulandı.
Kıyılardaki Altyapılar İklim Değişikliğine Hazırlıklı Olmalı
Fırtınaların ve denizdeki taşkınların artmasıyla birlikte kıyılardaki yapıların ve altyapının gözden geçirilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, küresel ısınmanın etkileriyle baş etmenin zorluğuna dikkat çekti. İklim değişikliğiyle yaşamayı öğrenmek ve doğaya uygun önlemler almak, uzmanların önerileri arasında yer alıyor.