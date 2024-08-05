Uzmanlar Üzerinden Heniyye Suikastının Bölgesel Etkileri Değerlendirildi

Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin Suikastı Üzerine Analizler

İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlediği suikast, bölgedeki dengeleri sarsacak etkiler yaratabilir. Uzmanlar bu suikastın sonuçlarını ve olası tepkileri Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) platformunda değerlendiriyor.

Mustafa Caner: "İsrail, Filistin Mücadelesini Zayıflatıyor"

Sakarya Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Caner, suikast sonrası İran'ın askeri yanıt verme zorunluluğuna dikkat çekti ve bu durumun teolojik ve jeopolitik hesaplarla birleştiğini belirtti.

Tuğçe Ersoy Ceylan: "Ateşkes Sürecine Darbe Vuruluyor"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Tuğçe Ersoy Ceylan, Israil'in bu eylemiyle ateşkes görüşmelerini baltalamayı amaçladığını vurgulayarak, bu suikastın stratejik bir intikam amacı taşıdığı yorumunu yaptı.

Muhammed Hüseyin Mercan: "Yeni Bir Düşman Tanımlanıyor"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Hüseyin Mercan, suikastın ardından Hamas liderliğinin önemine işaret ederek, bu eylemin İsrail'in uluslararası destek kazanma çabalarıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Gökhan Çınkara: "Kısıtlı Tepkiler Bekleniyor"

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Çınkara, Hamas'ın Filistin ulusal diyaloğuna verdiği desteğin önemine vurgu yaptı ve mevcut durumdan dolayı bölge ülkelerinden kısıtlı tepkiler beklediğini dile getirdi.

Mustafa Yetim: "İsrail'in Yıpratma Stratejisi"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yetim, Gazze merkezli barış müzakerelerinin, İsrail'in iç politikaya yönelik bir oyalama taktiği olduğunu paylaştı.

Bölgedeki huzursuzluklar ve güç mücadeleleri devam ederken, bu suikastın bölgesel dengeleri nasıl etkileyeceği üzerine uzmanların görüşleri dikkate değer bir analiz sunuyor.