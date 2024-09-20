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Uzmanlardan Lübnan'daki Saldırı ve Akıllı Telefonlar Üzerine Değerlendirme

Lübnan'daki patlamaların ardından akıllı telefonların hedef olma ihtimali uzmanlarca düşük bulundu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:01
Uzmanlardan Lübnan'daki Saldırı ve Akıllı Telefonlar Üzerine Değerlendirme

Uzmanlar Akıllı Telefonların Potansiyel Riskini Değerlendiriyor

Lübnan'da meydana gelen çağrı cihazları ve telsiz patlamalarının ardından, bu tür bir durumun akıllı telefonlarla yaşanma olasılığı gündeme geldi. Ancak uzmanlar, bu senaryonun değerlendirilmesi sırasında bazı önemli noktaları vurguladı.

Kanada'dan Siber Güvenlik Açıklamaları

Calgary Üniversitesinden Siber Sistem Uzmanı Hadis Karimipour, "Bu durum teknik olarak mümkün fakat genel bağlamda oldukça düşük bir ihtimal" diyerek endişelerin nedenini açıkladı. Karimipour, Lübnan'daki olaylarda dışarıdan müdahale olasılığının akıllı telefonlar üzerinde neredeyse imkansız olduğunu; çünkü akıllı telefonların üretim süreçlerinin son derece karmaşık olduğunu belirtti.

Eski Teknoloji ve Yeni Tehditler

Northeastern Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Profesörü Josep Jornet ise, "Lübnan'daki patlamalarda kullanılan teknolojinin oldukça eski olduğunu" söyledi. Jornet, eski cihazların bileşenlerinin açıkça gözlemlenebildiğini, bununla birlikte akıllı telefonların bu şekilde fiziksel müdahaleye maruz kalmasının ise mümkün olmadığını vurguladı.

Uzaktan Erişim İhtimali

Akıllı telefonların uzaktan erişim imkânı sunduğunu hatırlatan Jornet, "Eğer telefonunuz ele geçirilirse, istenmeyen mesaj ve görüntü gönderebilirler, ancak bu durum cihazın fiziksel olarak patlatılması anlamına gelmiyor" açıklamasında bulundu.

Lübnan'daki Patlamalar Sonrası Olaylar

17 Eylül 2023 tarihinde Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında bir dizi eş zamanlı patlama yaşandı. Bu olayda, ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 323 kişi yaralandı. 18 Eylül'de ise çok sayıda telsiz patlaması gerçekleşti ve 25 kişi hayatını kaybetmiş, 608’den fazla kişi yaralanmıştır. Bu olayların ardından Lübnanlı yetkililer, olaylardan İsrail’i sorumlu tutmuş ancak İsrail'den henüz bir açıklama yapılmamıştır. O tarihten itibaren İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar sıkça yaşanmaktadır.

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