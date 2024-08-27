Uzmanlardan Üst Geçit Kazalarına Çözüm: Yükseklik Sensörleri

Uzmanlardan Yükseklik Sensörü Tavsiyesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, tırların üst geçitlere çarpma kazalarının önlenmesi için yükseklik sensörlerinin kullanılması gerektiğini savunuyor. Bu öneri, özellikle konteyner taşıyan tırların alt geçitlere çarpması nedeniyle meydana gelen kazaları azaltmayı amaçlıyor.

Kazaların Nedenleri ve Etkileri

Bakırköy sahil yolu üzerindeki Havuzlu Kavşak'ta, son zamanlarda yaşanan kazalar dikkat çekiyor. 11 Mart'ta yaşanan bir kazada, üst geçide çarpan bir tırın devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 19 Temmuz'da da benzer bir olayda tır şoförü yaralanmıştı. Bugün yaşanan kazada ise tır, yanından geçen bir otobüsün üzerine devrilerek 6 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Teknolojinin Rolü ve Toplumsal Bilinçlenme

Prof. Dr. Ilıcalı, bu tür kazaların önüne geçmek için teknolojiden faydalanılması gerektiğini belirtti. Hafif ve ağır taşıtlar için yükseklik sensörleri ile birlikte sesli uyarı sistemlerinin kurulması, kazaların önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, cezai müeyyidelerin artırılması ve toplumsal bilinçlenmenin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Trafik Güvenliği İçin Önlemler

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TTKÖD) Genel Başkan Yardımcısı Alpay Lök, üst geçitlerin bulunduğu noktalarda genellikle konteyner taşıyan tırların çarptığını ve yüksekliğin kontrol edilmesinin hayati olduğunu vurguladı. Lök, lojistik firmalarının, tır ve yükün yüksekliğine göre güzergah belirlemeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, tırların bu güzergahlara girmesinin engellenmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Kurumsal Denetim ve Sorumluluk

Lök, tır kazalarının önlenmesi için kurumsal denetimin önemine işaret etti. Tır şoförlerinin yanı sıra, yük taşıyan firmaların da bu konuda gerekli yükümlülükleri taşıdığını belirtti. Yapılan uyarılara rağmen tırların yüksekliğinin kontrol edilmemesi, kazaların meydana gelmesine yol açıyor. Bu durumda, trafik kazalarının birden fazla nedenden kaynaklandığına dikkat çekti.