Üzücü tablo paylaşıldı: Türkiye'nin yüzde 71'i tehlikede

6 Şubat depreminden bu güne kadar Türkiye her gün deprem ile ilgili hemen hemen hergün yeni bir konu tartışmaya başladı. Deprem uzmanlarından bazıları Marmara depremini beklemezken, bazıları da Marmara depremini "kaçınılmaz" olarak yorumluyorlar. Sadece Marmara değil, Bingöl, Erzincan gibi birçok il de deprem tehdidi altında.

BAKAN ÖZHASEKİ ORAN VERDİ!

Depremle ilgili tartışmalar sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM'de bir açıklama yaptı ve tüm dikkatleri üzerine topladı. Bakanlığın, 2024 bütçesi görüşmeleri sırasında konuşan Bakan Özhaseki, Türkiye'de yaşayan vatandaşların yüzde 71'lik kısmının 1. ve 2. derece deprem riski altında olduğunu söyledi.

Bakan Özhaseki'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:





"Türkiye sismik bir ülke. Türkiye; Alpler'den Himalayalar'a uzanan hat üzerinde deprem riskinin en yüksek olduğu 5'inci ülke burası. Ülkemizin yüzde 66'sı, vatandaşlarımızın yüzde 71'i; 1 ve 2 büyüklüğünde deprem riskiyle karşı karşıyadır. Son yüzyılda 6 ve üzerinde 231 deprem yaşadık. Denizde olanları bir tarafa bırakırsak bunların 60'tan fazlası bizim karalarımızda meydana geldi.

(6 Şubat depremi sonrası) Afet bölgesinde 6 milyon 609 bin 408 bağımsız bölümden oluşan binanın hasar tespitini yaptık. 680.000 ev ve 170.000 iş yeri olmak üzere 850.000 bağımsız alanın ciddi şekilde hasar gördüğünü ve kullanılamaz duruma geldiğinin tespitini yaptık.

TOKİ ve Emlak Konut'un yapımına başladığı konutları 1 yılda, çelik köy evlerini ise 6 ila 8 ayda teslim edeceğiz.

İstanbul'daki hızlı dönüşüm için yol haritamız da belirlendi. Yeni yasamızla geçişin önündeki engelleri kaldırarak şehrimizi deprem dahil her türlü afete hazırlayacağız. Kentte belirlediğimiz rezerv alanlarına 300 bin konut yaparak dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız."