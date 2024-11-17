Uzungöl Çevresindeki Kaçak Yapılara Son!

Uzungöl'deki Kaçak Yapılar Yıkılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Uzungöl'ün çevresindeki kaçak ve çarpık yapılaşmanın sona ereceğini duyurdu. Trabzon'un Çaykara ilçesinde yer alan Uzungöl, Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsünde bulunuyor ve bu nedenle korunması gereken önemli bir alan.

Çevre Düzenlemesi Projesi

Bakanlık tarafından başlatılan Çevre Düzenlemesi ve Altyapı Yenilenmesi Projesi ile Uzungöl'ün kanalizasyon ve elektrik altyapısı güçlendiriliyor. Proje kapsamında ahşap korkuluklar doğa dostu yöntemlerle yenilenirken, sokak aydınlatma sistemleri de çevreci malzemelerle değiştirildi.

Yeşil Alanlar Artacak

Projenin ikinci etap çalışmalarıyla birlikte, Uzungöl çevresindeki kaçak yapılar yıkılacak ve bu alan yeşil alan olarak korunacak. Böylece göl çevresi doğal yapısına kavuşturulmuş olacak.

Görüntü Kirliliğine Son!

Sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan Bakan Kurum, "Karadeniz'in incisi Uzungöl'ün etrafındaki görüntü kirliliği oluşturan ruhsatsız yapıları kaldırıyor, yeşil alanları artırıyoruz. Yemyeşil doğasıyla Uzungöl'ümüzü, gelecek nesillere eşsiz güzelliğiyle bırakacağız," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.