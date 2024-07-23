Uzungöl'de Kırmızı Benekli Alabalık Maketi Ziyaretçileri Bekliyor

Uzungöl'de 7 Metrelik Kırmızı Benekli Alabalık Maketi

Trabzon'un gözde turizm merkezi Uzungöl'de, 7 metrelik kırmızı benekli alabalık maketi sergilendi. Bu dikkat çekici eser, Uzungöl Turizmciler Derneği tarafından "Uzungöl" yazısının bulunduğu alana yakın bir bölgede yerleştirildi.

Turistlerin İlgi Odağı

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, bu devasa alabalık maketinin önünde fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştiriyor. Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, yıllardır akıllarında olan bu projeyi nihayet hayata geçirdiklerini ifade etti.

Uzungöl'ün Sembolü: Kırmızı Benekli Alabalık

Keleş, bölgede yetiştirilen kırmızı benekli alabalığın Uzungöl'ün sembolü haline geldiğini belirtti. "Uzungöl'de turizmin gelişmesine alabalığın katkısı büyüktür. 1974 yılında Dursun Ali İnan tarafından oluşturulan alabalık üretim çiftliği, bölgeden turizm yolculuğunu başlattı ve bugün Uzungöl, dünya çapında bir marka haline geldi" dedi.

Vefa Anlamında Anlamlı Bir Proje

Keleş, alabalığın Uzungöl turizmi üzerindeki önemini vurgulamak ve aynı zamanda Dursun Ali İnan'a olan vefalarını ortaya koymak amacıyla böyle bir çalışma tasarladıklarını dile getirdi. Dernek olarak, bu anlamlı projede yer almak kendileri için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Trabzon'un turizm merkezlerinden Uzungöl'ün kenarındaki kırmızı benekli alabalık maketi ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Uzungöl Turizmciler Derneği tarafından hazırlatılan maket, "Uzungöl" yazısının da bulunduğu yere yakın bölgeye yerleştirildi.

Trabzon'un turizm merkezlerinden Uzungöl'ün kenarındaki kırmızı benekli alabalık maketi ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Uzungöl Turizmciler Derneği tarafından hazırlatılan maket, "Uzungöl" yazısının da bulunduğu yere yakın bölgeye yerleştirildi.

Trabzon'un turizm merkezlerinden Uzungöl'ün kenarındaki kırmızı benekli alabalık maketi ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Uzungöl Turizmciler Derneği tarafından hazırlatılan maket, "Uzungöl" yazısının da bulunduğu yere yakın bölgeye yerleştirildi.