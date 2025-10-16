Uzunköprü'de Başkan Martin'e Tehdit: 2 Şüpheli Tutuklandı

Olay ve soruşturma detayları

Edirne Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'i tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, belediyenin eski çalışanı F.Ö., başkana telefonuna "kurşun" fotoğrafı ekleyip "en kısa zamanda görüşeceğiz" yazılı bir mesaj gönderdi. Başkan Ediz Martin olayı polise bildirdi.

Polis ekiplerinin başlattığı soruşturmada, F.Ö.'nün evinde yapılan aramada uyuşturucu bulundu. Evde bulunan S.K. ile birlikte her iki şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler, "tehdit", "uyuşturucu kullanmak" ve "uyuşturucu ticareti" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Öte yandan, F.Ö.'nün yaklaşık 3 ay önce belediyedeki işinden "uyuşturucu kullandığı" gerekçesiyle çıkarıldığı ileri sürüldü.

Ayrıca Başkan Ediz Martin, haziran ayında da tehdit edildiği iddiasıyla polise başvurmuş; soruşturma kapsamında S.Ç. tutuklanmıştı.

