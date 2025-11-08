Uzunköprü'de Emniyet Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Uyardı

Uzunköprü'de Emniyet Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirdi

Köylerde yoğun ilgi: Bilinçlendirme çalışmaları sürüyor

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi. Yapılan etkinliklerde köy sakinlerine dolandırıcılık yöntemleri ve bu tür olaylarla karşılaşıldığında izlenecek adımlar anlatıldı.

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Kırcasalih, Aslıhan ve Sazlımalkoç köylerinde gerçekleştirilen sunumlarda gönüllü katılımcılara özellikle telefon ve internet dolandırıcılığı konularında uyarılar yapıldı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşları kimlik veya banka bilgilerini paylaşmamaları konusunda uyardı ve şüpheli durumlarda hangi mercilere başvurulması gerektiğini anlattı. Katılımcıların etkinliğe gösterdiği ilgi dikkat çekti.

Yetkililer, benzer bilgilendirme etkinliklerinin ilçe genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceği bilgisini verdi ve halkı tedbirli olmaya çağırdı.

EDİRNE’NİN KÖYLERİNDE DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ