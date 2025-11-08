Uzunköprü'de Emniyet Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Uyardı

Uzunköprü'de Emniyet ekipleri Kırcasalih, Aslıhan ve Sazlımalkoç'ta telefon ve internet dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 20:39
Uzunköprü'de Emniyet Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Uyardı

Uzunköprü'de Emniyet Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirdi

Köylerde yoğun ilgi: Bilinçlendirme çalışmaları sürüyor

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi. Yapılan etkinliklerde köy sakinlerine dolandırıcılık yöntemleri ve bu tür olaylarla karşılaşıldığında izlenecek adımlar anlatıldı.

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Kırcasalih, Aslıhan ve Sazlımalkoç köylerinde gerçekleştirilen sunumlarda gönüllü katılımcılara özellikle telefon ve internet dolandırıcılığı konularında uyarılar yapıldı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşları kimlik veya banka bilgilerini paylaşmamaları konusunda uyardı ve şüpheli durumlarda hangi mercilere başvurulması gerektiğini anlattı. Katılımcıların etkinliğe gösterdiği ilgi dikkat çekti.

Yetkililer, benzer bilgilendirme etkinliklerinin ilçe genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceği bilgisini verdi ve halkı tedbirli olmaya çağırdı.

EDİRNE’NİN KÖYLERİNDE DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ

EDİRNE’NİN KÖYLERİNDE DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ

EDİRNE’NİN KÖYLERİNDE DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun Şebinkarahisar’da 18 Yaşındaki Ersin Aktaş Ölü Bulundu
2
Özgür Özel'den Ferrero'ya Sert Tepki: 'Fındıkta Gerçek Devi Ordu, Giresun ve Karadeniz'
3
Denizli’de Uyuşturucu Operasyonu: 21 Kişi Tutuklandı
4
Kars Sarıkamış’ta Yaralı Bozayı DKMP Merkezinde Tedavi Ediliyor
5
Gökler Beldesi Doğalgaza Kavuşuyor: Altyapı Çalışmaları Başladı
6
Denizli'de Hurdaya Dönen Otomobilden İtfaiye Kurtardı: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00