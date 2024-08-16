Uzunköprü'de Ölü Köpekler Olayında Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Uzunköprü'de Trajik Olay: Ölü Köpekler Çuvallarda Bulundu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, vahşi bir depolama alanında çuvallar içinde ölü köpeklerin bulunması, geniş bir yankı uyandırdı. Olayla ilgili Uzunköprü Belediyesi Hayvan Barınağı'nda çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı özel bir ekip tarafından gerçekleştirilen titiz bir çalışma neticesinde, hayvan barınağı çalışanları G.K, S.D, Ö.B, A.İ gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Uzunköprü Adliyesine götürüldü.

Olayın Arka Planı

Uzunköprü Belediyesine ait alanda meydana gelen bu menfur olay, hayvanseverler ve Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin tarafından ciddiyetle ele alındı. Başkan Martin, olay sonrası hukuk yoluna başvurarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Jandarma, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek olaya dair önemli detaylara ulaştı ve şüphelilerin kimliğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yerel halk ve hayvanseverler bu tür olayların bir daha yaşanmaması için yetkililerin daha etkin çalışmalar yapmasını bekliyor.