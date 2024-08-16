Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Uzunköprü'de Ölü Köpekler Olayında Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çuvallar içinde bulunan ölü köpekler sonrası 4 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Yetkililerin detayları sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 17:04
Uzunköprü'de Ölü Köpekler Olayında Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Uzunköprü'de Trajik Olay: Ölü Köpekler Çuvallarda Bulundu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, vahşi bir depolama alanında çuvallar içinde ölü köpeklerin bulunması, geniş bir yankı uyandırdı. Olayla ilgili Uzunköprü Belediyesi Hayvan Barınağı'nda çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı özel bir ekip tarafından gerçekleştirilen titiz bir çalışma neticesinde, hayvan barınağı çalışanları G.K, S.D, Ö.B, A.İ gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Uzunköprü Adliyesine götürüldü.

Olayın Arka Planı

Uzunköprü Belediyesine ait alanda meydana gelen bu menfur olay, hayvanseverler ve Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin tarafından ciddiyetle ele alındı. Başkan Martin, olay sonrası hukuk yoluna başvurarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Jandarma, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek olaya dair önemli detaylara ulaştı ve şüphelilerin kimliğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yerel halk ve hayvanseverler bu tür olayların bir daha yaşanmaması için yetkililerin daha etkin çalışmalar yapmasını bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı