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Uzunköprü'de Ölü Köpeklerin Bulunması: 4 Şüpheli Gözaltında

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çuvallar içinde ölü köpekler bulundu, 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 22:35
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 22:35
Uzunköprü'de Ölü Köpeklerin Bulunması: 4 Şüpheli Gözaltında

Uzunköprü'de Şok Gelişme

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, vahşi depolama bölgesinde çuvallar içinde ölü köpekler tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma Süreci

Alınan bilgilere göre, Uzunköprü'deki vahşi depolama alanında gerçekleşen korkunç bulgu üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel bir ekip kuruldu. Bu ekip, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını titizlikle inceledi ve şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı.

Olayın Arka Planı

Yaklaşık üç gün önce, Uzunköprü Belediyesi'ne ait bir depolama alanında çuvallar içine ölü köpeklerin yerleştirildiği ortaya çıktı. Bu durum, hayvanseverler ve Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Başkan Martin, olayın hemen ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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