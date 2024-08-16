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Uzunköprü'de Ölü Köpeklerin Bulunması Üzerine Gelişmeler

Uzunköprü'de çuvallarda ölü köpeklerin bulunmasının ardından 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 21:50
Uzunköprü'de Ölü Köpeklerin Bulunması Üzerine Gelişmeler

Uzunköprü'de Ölü Hayvan Vaka Gelişmeleri

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ortaya çıkan ölü köpeklerle ilgili soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Çuvallar içinde ölü köpeklerin bulunması üzerine, dört şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltı Süreci

Edinilen bilgilere göre, Uzunköprü Belediyesi Hayvan Barınağı çalışanları G.K., S.D., Ö.B. ve A.İ., İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma timlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda gözaltına alındı. Jandarmada yapılan işlemlerin ardından şüpheliler, Uzunköprü Adliyesine götürüldü. Adli Süreç ve Serbest Bırakılma

Savcılıkta ifadeleri alınan dört şüpheli, mahkemeye çıkarıldı ve yargı süreci devam etmek kaydıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuya İlişkin Başlatılan Soruşturma

Olay, Uzunköprü Belediyesine ait vahşi depolama alanında çuvallar içinde ölü köpeklerin bulunmasıyla gündeme gelmişti. Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ve hayvanseverler, durumu savcılığa taşıyarak suç duyurusunda bulunmuştu. Jandarma, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını titizlikle inceleyerek binlerce görüntüyü değerlendirerek 4 kişiyi gözaltına almayı başarmıştı.

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