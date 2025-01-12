Vad Medeni'nin Kontrolü Orduda: Sudanlılar Coşkuyla Kutladı

Vad Medeni'nin Kontrolü Sudan'da Coşkuyla Kutlandı

Sudanlılar, ülkenin orta kesimindeki Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'nin ordunun kontrolüne geçmesini büyük bir sevinçle kutladı. Kutlamalar, Port Sudan, Atbara, Şendi, Merevi, Ebu Hamad, Sinca, Ubeyd, Kesela, Gadarif, Yeni Halfa ve Umdurman gibi şehirlerde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Yurtdışındaki Kutlamalar

Ayrıca, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Mekke ile Mısır'ın başkenti Kahire ve İskenderiye gibi şehirlerde de Sudanlıların sokaklara çıkarak zafer kutlamaları yaptığı görüntüler paylaşıldı. Kutlamalarda "Tek ordu, tek halk" sloganları atıldı ve Sudan bayrakları taşındı.

Komutanlar Arasındaki Mesajlar

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, X platformunda yaptığı paylaşımda, Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin, Hızlı Destek Kuvvetleri lideri Muhammed Hamdan Dagalu'nun milisleri ve paralı savaşçıları tarafından kirletilen toprakları geri alma ve temizleme sözü verdiğini duyurdu.