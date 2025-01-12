Vad Medeni'nin Kontrolü Orduda: Sudanlılar Coşkuyla Kutladı

Vad Medeni'nin Kontrolü Sudan'da Coşkuyla Kutlandı
Sudanlılar, ülkenin orta kesimindeki Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'nin ordunun kontrolüne geçmesini büyük bir sevinçle kutladı. Kutlamalar, Port Sudan, Atbara, Şendi, Merevi, Ebu Hamad, Sinca, Ubeyd, Kesela, Gadarif, Yeni Halfa ve Umdurman gibi şehirlerde yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Yurtdışındaki Kutlamalar
Ayrıca, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Mekke ile Mısır'ın başkenti Kahire ve İskenderiye gibi şehirlerde de Sudanlıların sokaklara çıkarak zafer kutlamaları yaptığı görüntüler paylaşıldı. Kutlamalarda "Tek ordu, tek halk" sloganları atıldı ve Sudan bayrakları taşındı.
Komutanlar Arasındaki Mesajlar
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, X platformunda yaptığı paylaşımda, Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin, Hızlı Destek Kuvvetleri lideri Muhammed Hamdan Dagalu'nun milisleri ve paralı savaşçıları tarafından kirletilen toprakları geri alma ve temizleme sözü verdiğini duyurdu.
Dagalu ise bir ses kaydında, "Savaş bir vurup kaçma ve saldırıp geri çekilmeden ibaret. Bir raundu kaybetmiş olabiliriz ama bu, savaşı kaybettik anlamına gelmez." diyerek moral mesajları verdi. "21 aydır onlarla savaşıyoruz ve 21 yıl onlarla savaşmaya hazırız" Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında askeri reform ve entegrasyon konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Bu savaşın sona ermesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri ise sonuçsuz kalmış durumda. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan'daki çatışmalarda 20 binden fazla insan hayatını kaybetmişken, 3 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etmiş, 9 milyona yakın kişi ise yerinden edilmiştir. Ülkede insani yardım bekleyenler ise 25 milyondan fazladır.
Sudan'daki Savaşın Arka Planı
Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında askeri reform ve entegrasyon konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Bu savaşın sona ermesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri ise sonuçsuz kalmış durumda.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan'daki çatışmalarda 20 binden fazla insan hayatını kaybetmişken, 3 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etmiş, 9 milyona yakın kişi ise yerinden edilmiştir. Ülkede insani yardım bekleyenler ise 25 milyondan fazladır.