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Vadi Rahhal'deki Saldırılar: Filistinlilerin Gözünden Gerçekler

Vadi Rahhal beldesindeki İsrail yerleşimcilerinin saldırıları, bölgedeki Filistinlilerin hayatını kabusa çevirdi.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 17:51
Vadi Rahhal'deki Saldırılar: Filistinlilerin Gözünden Gerçekler

Vadi Rahhal'daki Saldırılar ve Filistinlilerin Anlatımları

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Vadi Rahhal beldesi sakinleri, İsrail'in düzenlediği son saldırılarda yaşadıkları dehşeti aktardı. Vadi Rahhal sakini Mecdi Atayat, "Saldırı yaklaşık 40 dakika sürdü ve bu sırada yerleşimciler evleri yakmaya çalıştı" dedi.

Olayın Detayları

Dün, Efrat isimli yerleşim bölgesinde yaşayan bir grup İsrailli yerleşimci, Vadi Rahhal'in çevresine saldırıda bulundu. Filistinliler, saldırıda evlere taş atıldığını ve ateş açıldığını ifade etti. Münir Fevağira ise, "Evimin önünde duruyordum, bir grup yerleşimci evlerimize saldırmaya başladı" şeklinde konuştu.

Ölü ve Yaralılar

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda 40 yaşındaki Halil Salim Halavi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Fevağira, Halavi'nin araç kurtarmaya çalışırken vurulduğunu açıkladı. "Katil yerleşimcinin ismi herkes tarafından biliniyor" diyerek durumu vurguladı.

İsrail Ordusu ve Yerleşimcilerin İlişkisi

Mecdi Atayat, saldırının İsrail ordusunun denetimi altında gerçekleştiğini belirterek, "Ordu müdahale etmeyerek saldırıyı seyretmekle yetindi" ifadesini kullandı. Filistinli aktivist Munzer Amir de, yerleşimcilerin yükselen saldırılarını ve bunların arkasındaki destekleyici yapıyı anlattı.

Uluslararası Tepki ve Filistinlilerin Açıklamaları

Uluslararası topluluğun sessizliğine dikkat çeken Amir, "Bizi ancak biz koruyabiliriz" dedi. İsrail'in bu süreçte Filistinlilere karşı yürüttüğü politikalar ve saldırılar, gözler önüne serildi. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı kaynaklar, 7 Ekim'den beri saldırılarda artış kaydedildiğini bildirdi.

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