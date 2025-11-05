Vahap Seçer: Lösemi Toplumsal Bir Sorun — Mersin'de Buluşma

Vahap Seçer: "Lösemi toplumsal bir sorun"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili sıfatıyla, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemi hastası çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Ziyaret ve moral desteği

Seçer, hastalığın son aşamasında olan ve son dozunu alacakları ilacın ardından sağlığına kavuşacak çocuklarla sohbet ederek onlara moral ve motivasyon verdi. Ziyaretin sonunda çocuklara içinde oyuncaklar ve boyama kitaplarının olduğu hediye paketi verdi.

Toplumsal destek çağrısı

Seçer, löseminin yalnızca sağlık değil, toplumsal bir sorun olduğunu vurguladı ve tedavi sürecindeki çocuklar ile ailelerine herkesin destek olması gerektiğini belirtti:

"Lösemi toplumsal bir sorun. Bu hastalıkla mücadele eden çocuklarımıza ve ailelerine destek olmak başta devletin kurumlarının görevi ama kamu, özel, vakıf ya da bireysel olarak da onlara katkı sağlayabilirsiniz"

Ailelerin yaşadığı zorluklar

Seçer, ailelerin tedavi sürecinde maddi ve manevi güçlükler yaşadığını söyledi:

"Özellikle çocuklarımızın tedavi sürecinde ailelerin yaşadığı maddi ve manevi sorunlar var. Maddi sorunların yanı sıra, psikolojik sorunlar da yaşıyorlar. Orada sizlere de bizlere de bizler gibi kurumlara da görev düşüyor. Bu toplumsal soruna kamu, özel, vakıf ya da bireysel olarak onlara herkes katkı sağlayabilir"

Farkındalık rozeti

Ziyaret sırasında LÖSEV Adana İl Koordinatörü Betül Özgüven tarafından Başkan Seçer’e farkındalık rozeti takdim edildi. Etkinlik, kurumların ve toplumun desteğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

MERSİN’DE ‘LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI’ KAPSAMINDA ÇOCUKLAR VE AİLELERİYLE BULUŞAN BAŞKAN VAHAP SEÇER, LÖSEMİNİN YALNIZCA SAĞLIK DEĞİL TOPLUMSAL BİR SORUN OLDUĞUNU BELİRTEREK, TEDAVİ SÜRECİNDEKİ ÇOCUKLARA VE AİLELERİNE HEM KURUMLARIN HEM DE BİREYLERİN DESTEK OLMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADI.