Vahap Seçer Tarsus’ta Gastronomi Show'da 'Tarstuni'yi Tanıttı

Başkan Vahap Seçer, Tarsus’ta Gastronomi Show’da

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer, 4. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında düzenlenen “Kadim Lezzetleri ile Yenilikçi Tarsus Mutfağına Fikirler” başlıklı Gastronomi Show'a katıldı.

Tarstuni: Tantuni ve humusun yeni yorumu

Etkinlikte Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ve Refika’nın Mutfağı'nın kurucusu Refika Birgül tarafından Tarsus’un geleneksel tatları modern gastronomiyle buluşturuldu. Birgül, tantuni ve humusu yeniden yorumlayarak ’Tarstuni’ adını verdiği yeni bir lezzet ortaya çıkardı.

St. Paul Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Başkan Seçer'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Birgül'e mutfakta Meral Seçer ile şefler Burak Arpak ve Adile Sarıtaş eşlik etti. Seyirciler görsel ve tat açısından unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Tarsus’u açık hava müzesine dönüştürme hedefi

Vahap Seçer festivalin coşkuyla başladığını belirterek, "Tarsus benim anlatmamla bilinecek bir yer değil, dünyanın bildiği bir yer. Mersin’in en kadim yerleşim yerlerinin başında Tarsus geliyor. Amacımız Tarsus’u dünyanın gelip gördüğü açık hava müzesi haline getirmek" dedi.

Seçer, Birgül'ün tantuniyi yeniden yorumlamasının önemine dikkat çekerek, "Çok değerli bir program yaptınız. ’Tarstuni’yi Büyükşehir Belediyesi kafelerinde menüye koyacağız" diye konuştu.

'Tarsus Gastronomisi bir tarih kitabı kadar değerli'

Meral Seçer kadın kooperatiflerinin gastronomideki önemine vurgu yaparak, "Medeniyetlerin beşiği Tarsus’ta yemekler birer hikaye taşıyor. Refika Hanımın geleneksel yemeklerimizi çağa uygun biçimde yeniden yorumlaması çok kıymetli. Humus ile tantuninin birleşiminden harika bir lezzet ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Refika Birgül, Tarsus'a ilk kez geldiğini belirterek, "Tarsus’un sıcak insan ilişkileri ve zengin mutfak kültürü beni çok etkiledi. Yerel malzemeleri dünyaca tanınır hale getirmek istiyoruz. Tantuni ve humusu birleştirerek Tarsus’a özel ‘Tarstuni’yi armağan ettik" dedi. Birgül ayrıca festivali uzun soluklu bir gelenek haline getiren yerel yönetimlere teşekkür ederek, "Bu festival, Vahap Başkanın kentin geleceğini düşündüğünün en büyük kanıtı" diye konuştu.

Fotoğraf sergisi ve hediye

St. Paul Meydanı'nda Serkan Sarıkef'in ’Tarsus Lezzetleri Gastronomi Hikayesi’ adlı fotoğraf sergisi de yer aldı. Sergi büyük ilgi görürken, Sarıkef, "İki yıl süren çalışmamın sonucunu böyle bir festivalde paylaşmak gurur verici" dedi.

Etkinlik sonunda Birgül, Meral Seçer’e ’Miras Türk Mutfağı Teknikleri’ kitabını hediye etti.

