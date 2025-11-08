Vahap Seçer Tarsus’ta Gastronomi Show'da 'Tarstuni'yi Tanıttı

Vahap Seçer, 4. Uluslararası Tarsus Festivali'ndeki Gastronomi Show'da Refika Birgül ile 'Tarstuni'yi tanıttı; Tarsus lezzetleri modern dokunuşlarla sahne aldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:38
Vahap Seçer Tarsus’ta Gastronomi Show'da 'Tarstuni'yi Tanıttı

Başkan Vahap Seçer, Tarsus’ta Gastronomi Show’da

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer, 4. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında düzenlenen “Kadim Lezzetleri ile Yenilikçi Tarsus Mutfağına Fikirler” başlıklı Gastronomi Show'a katıldı.

Tarstuni: Tantuni ve humusun yeni yorumu

Etkinlikte Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ve Refika’nın Mutfağı'nın kurucusu Refika Birgül tarafından Tarsus’un geleneksel tatları modern gastronomiyle buluşturuldu. Birgül, tantuni ve humusu yeniden yorumlayarak ’Tarstuni’ adını verdiği yeni bir lezzet ortaya çıkardı.

St. Paul Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Başkan Seçer'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Birgül'e mutfakta Meral Seçer ile şefler Burak Arpak ve Adile Sarıtaş eşlik etti. Seyirciler görsel ve tat açısından unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Tarsus’u açık hava müzesine dönüştürme hedefi

Vahap Seçer festivalin coşkuyla başladığını belirterek, "Tarsus benim anlatmamla bilinecek bir yer değil, dünyanın bildiği bir yer. Mersin’in en kadim yerleşim yerlerinin başında Tarsus geliyor. Amacımız Tarsus’u dünyanın gelip gördüğü açık hava müzesi haline getirmek" dedi.

Seçer, Birgül'ün tantuniyi yeniden yorumlamasının önemine dikkat çekerek, "Çok değerli bir program yaptınız. ’Tarstuni’yi Büyükşehir Belediyesi kafelerinde menüye koyacağız" diye konuştu.

'Tarsus Gastronomisi bir tarih kitabı kadar değerli'

Meral Seçer kadın kooperatiflerinin gastronomideki önemine vurgu yaparak, "Medeniyetlerin beşiği Tarsus’ta yemekler birer hikaye taşıyor. Refika Hanımın geleneksel yemeklerimizi çağa uygun biçimde yeniden yorumlaması çok kıymetli. Humus ile tantuninin birleşiminden harika bir lezzet ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Refika Birgül, Tarsus'a ilk kez geldiğini belirterek, "Tarsus’un sıcak insan ilişkileri ve zengin mutfak kültürü beni çok etkiledi. Yerel malzemeleri dünyaca tanınır hale getirmek istiyoruz. Tantuni ve humusu birleştirerek Tarsus’a özel ‘Tarstuni’yi armağan ettik" dedi. Birgül ayrıca festivali uzun soluklu bir gelenek haline getiren yerel yönetimlere teşekkür ederek, "Bu festival, Vahap Başkanın kentin geleceğini düşündüğünün en büyük kanıtı" diye konuştu.

Fotoğraf sergisi ve hediye

St. Paul Meydanı'nda Serkan Sarıkef'in ’Tarsus Lezzetleri Gastronomi Hikayesi’ adlı fotoğraf sergisi de yer aldı. Sergi büyük ilgi görürken, Sarıkef, "İki yıl süren çalışmamın sonucunu böyle bir festivalde paylaşmak gurur verici" dedi.

Etkinlik sonunda Birgül, Meral Seçer’e ’Miras Türk Mutfağı Teknikleri’ kitabını hediye etti.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKAN VEKİLİ VE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER, 4....

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKAN VEKİLİ VE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER, 4. ULUSLARARASI TARSUS FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN 'KADİM LEZZETLERİ İLE YENİLİKÇİ TARSUS MUTFAĞINA FİKİRLER' BAŞLIKLI 'GASTRONOMİ SHOW’A KATILDI.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKAN VEKİLİ VE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER, 4....

İLGİLİ HABERLER

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ Emniyeti Ayaspaşa Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu
2
Bursa'da Jandarma'dan Kaçak Sigara Operasyonu
3
Tarsus Festivali'nde Tarih ve Kültür Buluşması
4
Meloni Roma’da Abbas ile Görüştü: Gazze için Trump Planının Hızlı Uygulanması Çağrısı
5
İstiklal Caddesi'nde Silahlı Kavga: 2 Esnaf Yaralandı
6
ETÜ'de Yürüyüş: Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans
7
Hakkari-Van Karayolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik