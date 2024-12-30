VakıfBank Kültür Yayınları’ndan Edebiyat Tutkunlarına Üç Yeni Kitap

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), edebiyat severler için önemli bir eser yelpazesi sunarak "On Sekizinci Yüzyıl İngiliz Edebiyatı 1660-1789", "Fransız Edebiyatı Bir Kültürel Tarih" ve "Rus Edebiyatı" kitaplarını yayımladı. Bu eserler, araştırmacılar ve edebiyat tutkunları için eşsiz birer başvuru kaynağı niteliği taşımaktadır.

Yayınevinin yaptığı açıklamaya göre, bu arşivlik kitaplar okuyuculara dünya edebiyatında önemli bir yere sahip olan, klasikleşmiş yazarların eserlerine derinlemesine bir bakış sunmaktadır.

İngiliz Edebiyatının Derinlikleri

Charlotte Sussman'ın kaleme aldığı ve Barış Arpaç'ın Türkçeye çevirdiği "On Sekizinci Yüzyıl İngiliz Edebiyatı 1660-1789" adlı eser, 440 sayfa uzunluğunda. Kitap, 18. yüzyıl edebiyatının yeni okurlarla buluşturulmasını amaçlayarak, Defoe, Swift ve Pope gibi tanınmış yazarların yanı sıra Charlotte Smith ve Olaudah Equiano gibi daha az bilinen isimlere de ışık tutuyor.

Fransız Edebiyatının Katmanları

Alison Finch tarafından yazılan ve Makbule Oğuz tarafından Türkçeye çevrilen "Fransız Edebiyatı Bir Kültürel Tarih", 392 sayfa boyunca edebiyatın toplumsal devrimler ve kültürel kimlik inşasındaki rolünü ayrıntılı incelemelerle ele alıyor. Bu eser, Montaigne’den Sartre’ın varoluşçuluğuna, Rimbaud’nun şiirlerinden Beauvoir’ın feminizmine kadar geniş bir edebi yelpazede okuyucuya bir yolculuk sunuyor.

Rus Edebiyatının Tarihsel Gelişimi

Andrew Baruch Wachtel ve Ilya Vinitsky imzasını taşıyan, Ali Karakaya'nın çevirdiği "Rus Edebiyatı" adlı 464 sayfalık eser, Rus kültürü ve edebiyatının tarihsel gelişimini disiplinler arası bir bakış açısıyla inceliyor. Bu kitapta, Dostoyevski, Tolstoy ve Çehov’un yanı sıra Vasili Jukovski, Andrey Bely ve Andrey Platonov gibi daha az tanınan yazarların katkılarıyla Rus edebiyatının dönüşüm evreleri bütüncül bir perspektifle ele alınıyor.