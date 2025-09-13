VakıfBank'tan Bosna Hersek'e Voleybol Desteği: 38 Okul, 1500 Genç

VakıfBank, Bosna Hersek'te 29 şehirde 38 voleybol okulu ile iş birliği yaparak yaklaşık 1500 genç sporcuya altyapı, konaklama ve eğitim desteği sağlayacak.

VakıfBank Spor Kulübü, Bosna Hersek'te genç voleybolcuların yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla 29 şehirde 38 voleybol okulu ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Novi Travnik şehrindeki spor salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına kurum temsilcileri, diplomatlar ve çok sayıda genç sporcu katıldı.

Törene Katılım ve İlgi

Tanıtım töreninde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank üst yönetimi ve Bosna Hersekli yetkililer hazır bulundu. İş birliği yapılan 38 voleybol okulundan yaklaşık 1500 öğrenci toplantıda yer aldı. Törene katılan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Zehra Güneş, Ayça Aykaç Altıntaş, Sıla Çalışkan, Aylin Sarıoğlu Acar, Deniz Uyanık ve Nehir Kurtulan genç sporcuların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Projenin Amacı ve Kapsamı

Abdi Serdar Üstünsalih, gazetecilere yaptığı açıklamada kulübün bir dünya markası olduğunu vurgulayarak Bosna Hersek'ten genç sporculara VakıfBank'ta yetişme imkanı sunacaklarını belirtti. Üstünsalih, "Hem ülkemize hem dünya sporuna katkıda bulunmalarına arzu ediyoruz. Bu sosyal sorumluluk projesini 2018'den beri yürütüyoruz. Saraybosna'da 1 tane spor okulumuz var, 29 şehirde 38 spor okuluyla da stratejik iş birliğimiz var." dedi.

Üstünsalih ayrıca Bosna Hersek'e özel ilgi duyduklarını, sporcuların fiziksel özelliklerinin voleybol için uygun olduğunu ve 2018'den bu yana projeyle Bosna Hersek'ten 10 voleybolcunun Türkiye'ye getirildiğini, bu sezon da 5 Bosna Hersekli oyuncunun altyapıya alındığını aktardı.

Diplomatik Destek ve Beklentiler

Emin Akseki ise projeye imza atan VakıfBank yönetimine teşekkür ederek, "VakıfBank dünyanın en iyi voleybol kulüplerinden biri. Bosna Hersekli kardeşlerimizle her alanda ilişkilerimizi geliştirmek, bilgimizi, tecrübemizi her alanda paylaşmak istiyoruz. Buradan yeni dünya yıldızları çıkacak. Hem Türk hem Bosna Hersek sporuna büyük katkılar yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Görüşleri ve Uygulama

Zehra Güneş, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ikinci olmalarının sevincini yaşadığını belirterek, "Tribündeki küçük kızlar gibiydim ve VakıfBank elimden tuttu. Hayallerimi gerçeğe dönüştürmemde VakıfBank'ın büyük yardımı oldu. Altyapılarda oyuncu yetiştirmekte bir dünya markası olduğunu biliyoruz ve ben de o şansı yakalayan oyunculardan biri olarak çok mutluyum. Hepsinin gözleri gülüyor." dedi.

Tanıtım töreninde Bosna Hersekli genç voleybolcu adayları bir antrenman maçı da yaptı. İş birliği kapsamındaki spor okullarında eğitim alan başarılı sporcular İstanbul'a davet edilecek; VakıfBank Kulübü, adaylara konaklama, yaşam ve eğitim desteği sağlayacak.

