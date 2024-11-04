Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kosovalı Öğrencileri Türkiye'de Ağırlayacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Kosovalı Öğrencilere Fırsat

Vakıflar Genel Müdürlüğü, "Hayal Et, Keşfet, Vakfet Gençlik Projesi" kapsamında Kosovalı üniversite öğrencilerini Türkiye'de misafir edecek. Proje, 2022 yılından itibaren uygulanmaya başlanmış olup, bu yıl üçüncü yılına giriyor.

Balkan Gençliği İçin Bilgilendirme

Bu proje ile öncelikli hedef, Balkan coğrafyasındaki gençlerin vakıf kurumunun tarihi ve gelenekleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Tarihi Eser Ziyaretleri ve Toplantılar

16 Kosovalı üniversite öğrencisi, Türkiye'de bulunacak ve İstanbul ile Bursa şehirlerindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından korunan tarihi eserleri ziyaret edecekler. Ayrıca, uzmanlar tarafından düzenlenecek vakıf medeniyeti ile ilgili bilgilendirme toplantılarına katılım gösterecekler.

İstanbul Ziyareti ve Sosyal Sorumluluk

Öğrenciler, İstanbul Fatih Sultan ve Bezmialem Valide Sultan Vakıf üniversitelerini ziyaret edecek, ayrıca Eyüp İmareti'nde de yemek dağıtımı gerçekleştirecekler.

Yardımcı Bilgiler ve Geçmişe Yolculuk

Ek olarak, öğrencilere hastanelerde tedavi gören yabancı uyruklu hastalar hakkında geçmişe yönelik bilgilendirme sunulacak.