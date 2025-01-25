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Vakıflar Genel Müdürlüğü Miraç Kandili'nde Camilerde İkramda Bulunacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Miraç Kandili'nde 81 ildeki camilerde vatandaşlara ikramda bulunacak.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 16:29
Vakıflar Genel Müdürlüğü Miraç Kandili'nde Camilerde İkramda Bulunacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Miraç Kandili İkramı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Miraç Kandili dolayısıyla yarın bazı vakıf camilerinde ikramlarda bulunacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 25 bölge müdürlüğüne bağlı ekipler, Türkiye genelinde 81 ildeki camilerde ikram organizasyonu gerçekleştirecek.

Cami ziyaretçilerine, süt, salep, çay ve kandil simidi dağıtılacak. Özellikle Bursa'daki Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camisi'nde, Bursalı Safiye Hatun Vakfiyesi hayır şartı olarak Mi'raciyye okutulacak ve cemaate süt ikram edilecektir. Bu organzasyonla 137 yıllık vakıf geleneği de yaşatılacak.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, yaptığı açıklamada, ecdadın mübarek geceleri hayır işleme fırsatı olarak gördüğünü belirterek, "Osmanlı’dan günümüze kadar gelen geleneği yaşatacak ve vatandaşlarımıza ikramlarda bulunacağız," dedi.

Aksu, Miraç gecesinde camilerin inananları bağrına basacağını ifade ederek, "Bu özel gecede vakıf eseri camilerimiz, özel günlerin manevi ziyafetine eşlik edecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü de her mübarek gün ve gecede olduğu gibi, bu Miraç gecesi de ülkemizin dört bir yanındaki tarihi camilerimizde ikramlarımızı cemaate takdim edecek," diye ekledi.

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