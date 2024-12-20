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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Suriye'ye 75 Bin Gıda Kolisi

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 75 bin gıda kolisinin sevkiyatına Suriye'ye başlarken, ihtiyaç sahiplerine önemli bir destek sunuyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 18:53
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Suriye'ye 75 Bin Gıda Kolisi

75 Bin Gıda Kolisi Suriye'ye Yola Çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak hazırladığı 75 bin gıda kolisinin sevkiyatına başladı. Gıda kolilerini taşıyan ilk tırlar, Ankara'dan yola çıkarken; 23 Aralık tarihinden itibaren her gün 10 tırla sevkiyat yapılması planlanıyor.

Sevkiyat Detayları

Hayır Hizmetleri Daire Başkanı Taner Karadayı, Sincan'daki Tarım Kredi Kooperatifleri Tesisleri'nde tırların önünde yaptığı açıklamada, ilk sevkiyatın bugün gerçekleştirileceğini ve son sevkiyatın 31 Aralık tarihinde yapılacağını belirtti. Karadayı, "Tırlarımız AFAD işbirliği ile Suriye'nin kuzeyine geçecek ve orada 75 bin aileye yaklaşık 300 bin kişiye ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Yardım Kolilerinin İçeriği

Bu gıda kolilerinin içerisinde başta temel gıda ürünleri olmak üzere, nohut, bulgur, ayçiçeği yağı gibi maddeler yer alıyor. Bu ürünler, 4 kişilik bir aile için bir aylık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca, çocukların sevincini artırmak amacıyla akide şekeri ve çikolatalı gofret gibi ürünler de kolilere eklenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destek Mektubu

Yardım kolilerinin içerisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınmış bir mektup da bulunuyor. Mektubunda, Suriyelilerin mücadelelerine destek temasına değinen Erdoğan, "Türkiye ve Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de yarın da yanınızdadır. Siz, tüm imkânsızlıklara rağmen büyük bir destan yazdınız." dedi. Erdoğan, mektubunda ayrıca, "Sabreden mutlaka zafere ulaşır" sözlerine de yer vererek, Suriye halkının kararlılığını destekledi.

Yardım Süreçleri

AFAD ekipleri, gıda yardım kolilerini belirli bir program çerçevesinde, kuruma ait lojistik depolardan ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Suriye'nin kuzeyine yapılacak bu yardımların 23 Aralık'tan itibaren günde 10 tırla sevk edilmesi planlandığı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığınca...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığınca hazırlanan 75 bin gıda kolisi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tırlarıyla Suriye'ye gönderilmeye başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığınca...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığınca hazırlanan 75 bin gıda kolisi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tırlarıyla Suriye'ye gönderilmeye başlandı.

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