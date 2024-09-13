Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Burs Başvuruları Başlıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğrenim burs başvurularını 1-15 Ekim tarihleri arasında kabul edecek.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 18:05
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Burs Başvuruları Başlıyor

Ortaöğrenim Bursları İçin Başvuru Süreci

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ortaöğrenim burs başvurularını 1-15 Ekim tarihleri arasında kabul edeceğini duyurdu.

Başvuru Detayları

2024-2025 eğitim yılı için geçerli olacak burs başvuruları, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak.

Yükseköğrenim Bursları için Tarih Bilgisi

Ayrıca, yükseköğrenim burs başvuru tarihleri 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme takvimine göre belirlenecek.

Dikkat! Sahte Hesap Uyarısı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs başvuruları ile ilgili sahte hesap ve yanlış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • “Sosyal medya ve internette yanıltıcı haberlere itibar etmeyin.”
  • “Başvuru için kişisel veri talep eden sahte sayfalara güvenmeyin.”
  • “WhatsApp üzerinden iletişim kurulmamaktadır; hiçbir belge ya da hesap numarasına para gönderilmemektedir.”

Tüm burs duyuruları ve başvuru işlemleri için resmi internet adresi http://vgm.gov.tr üzerinden takip edilebilir.

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