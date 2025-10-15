Vakıflar Kanunu Teklifi Komisyona Sunuldu: Turizm ve Marina Düzenlemeleri

TBMM komisyonunda 19 maddelik Vakıflar Kanunu teklifi görüşüldü; turizm, marina kimlik bildirme ve deprem bölgesi seyahat acenteleri aidat muafiyeti öne çıktı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 18:40
Komisyon’da Teklifin Görüşmeleri Başladı

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında toplandı.

Teklifin Kapsamı ve Sunumu

Teklifin ilk imza sahibi, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, sunumunda Türkiye'nin köklü vakıf geleneğine vurgu yaptı. Yıldız, "Bu kültürün, medeniyetin ve yaklaşımının sürdürülebilirliğini sağlamak bizim için çok önemli." dedi. Teklifin 19 maddeden oluştuğunu ve Vakıflar Kanunu ile bazı kanunlarda düzenlemeler öngördüğünü anlattı.

Seyahat Acentalarına Yönelik Düzenleme

Yıldız, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölgede faaliyet gösteren seyahat acentalarından bu yıl Seyahat Acentaları Birliği yıllık aidatının alınmayacağını belirtti. Ayrıca, önceki dönemlere ait yıllık aidat borçlarının herhangi bir işleme gerek kalmaksızın silinmiş sayılacağını söyledi.

Kimlik Bildirme Düzenlemesi

Teklif kapsamında Kimlik Bildirme Kanunu'nda yapılacak değişiklikle marina, liman ve kıyı tesislerinin işletenlerine ve gemi ve deniz turizmi aracı kiralayanlara "kimlik bildirme" yükümlülüğü getirilecek. Marinalar, liman ve kıyı tesisi ile gemi veya deniz turizmi araçlarında kalanların da kimlik bilgileri ile giriş ve ayrılış kayıtlarının tutulması zorunlu olacak; bunun amaçlarından biri de milli güvenliğin ve asayişin tesisine yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmek olarak açıklandı.

Komisyon Süreci

Komisyonda, DEM Parti'nin verdiği Anayasaya aykırılık önergesi kabul edilmedi. Şu anda teklifin geneli üzerinde görüşmeler sürüyor. Yıldız, düzenlemelerin önemine işaret ederek, "Vakıf medeniyetimize katkı sunan ve tarihi alanlarımızın en iyi ve en verimli şekilde yönetilmesine salık verecek bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

