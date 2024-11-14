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Valensiya'da Sel Felaketi: 500'den Fazla Aile Evsiz Kaldı

Valensiya'daki sel felaketinde evsiz kalan 500'den fazla aile için kalacak yer arayışları sürerken, hükümet acil çözümler sunmaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:56
Valensiya'da Sel Felaketi: 500'den Fazla Aile Evsiz Kaldı

Valensiya'da Sel Felaketi: 500'den Fazla Aile Evsiz Kaldı

İspanya'nın Valensiya bölgesinde, 29 Ekim'de gerçekleşen sel felaketi, 500'den fazla ailenin evini kaybetmesine neden oldu. Valensiya özerk yönetim hükümeti, bu ailelerin korunması ve refahının sağlanması amacıyla farklı acil yardım seçeneklerini değerlendiriyor.

Yıkım Kararları ve Evsiz Kalan Aileler

Sel felaketinden en çok etkilenen ilçeler arasında Paiporta, Chiva ve Torrent bulunuyor. Yapılan uzman incelemeleri sonucunda, çökme riski bulunan ve büyük hasar gören onlarca ev için yıkım kararı alındığı bildirildi. Yaklaşık 500 evin yaşanamaz durumda olduğu belirtiliyor. Evsiz kalan ailelerin büyük bir kısmının geçici olarak yakınlarında veya spor salonlarında ikamet ettiği aktarılıyor.

Konut İhtiyacı ve Hükümetin Çalışmaları

Valensiya özerk yönetim hükümeti Başkan Yardımcısı ve Konut Bakanı Susana Camarero, iki hafta içerisinde kullanıma hazır hale getirilecek 150 evin teslim edileceğini ancak bunun sorunu tam anlamıyla çözmeye yetmeyeceğini vurguladı. Kiralık konutların bulunmasının en az 6 ay sürebileceğini ifade eden Camarero, bir Koordinasyon Masası kurulduğunu da duyurdu.

Afet Bölgesindeki Gerçek Sayılar

İspanyol basını, afet bölgesindeki evlerin tam olarak kontrol edilmediğini ve şu anda 500 aile olarak görünen rakamın aslında çok daha yüksek olabileceğini bildiriyor. Yıkılmaz durumda olduğu tespit edilen 1233 ev için belgelerin olduğu iddiaları gündemde.

Meteorolojik Durum ve Hükümet Yardımları

Diğer yandan, Malaga, Tarragona ve Valensiya gibi şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde alarm durumu kaldırıldı. Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağışların ülkeyi terk etmeye başladığını açıkladı. 29 Ekim'deki selde ise 224 kişi hayatını kaybetti ve 16 kişi kayboldu. Hükümet, afetzedelerin yaralarını sararak bölgenin yeniden yapılandırılması için yaklaşık 14 milyar avro yardım açıklamıştı.

Aşırı Hava Olaylarına Alışma Süreci

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET) Sözcüsü Ruben del Campo, ülkede giderek artan aşırı hava olaylarıyla karşılaşılacağını ve bu tür olaylara alışmak zorunda kalacaklarını belirtti. Şiddetli yağışlar ve kuraklık sorunlarının artacağı uyarısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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