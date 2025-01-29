Valensiya'da Sel Felaketi Sonrası Araba Mezarlığı Görüntüsü Ortaya Çıktı

Valensiya'da Araba Mezarlığı Görüntüsü

İspanya'nın Valensiya kenti, üç ay önce yaşanan ve 224 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin yaralarını sararken, hasar gören yüzlerce araç adeta bir araba mezarlığına dönüştü. Toplamda 120 binden fazla hasarlı aracın toplandığı alan, görünümü ile dikkat çekiyor.

Sel Felaketi ve Zararı

Valensiya'deki yerel yönetim ve Sigorta Hasar Tespit, Tazminat Konsorsiyumu verilerine göre, bu vahim felaketten etkilenen araçların 90 bin kadarı özel araç olarak kaydedilmiştir. Paiporta, Alfafar, ve Masanasa ilçeleri en çok etkilenen bölgeler arasında yer alırken, hasar tespit işlemleri de hala devam etmektedir.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, araçlardaki toplam zararın 1 milyar avronun üzerinde olduğu belirtilmektedir. Valensiya özerk yönetimi, sadece araç zararları için şimdiye dek 43.1 milyon avro direkt yardımda bulunduğunu aktarırken, diğer yardım taleplerinin ise henüz karşılanmadığını ifade eden mağdurlar, merkezi hükümetin desteklerinin gelmediğinden şikayet etmektedir.

Merkezi Hükümetin Yardımları

İspanya merkezi hükümeti, araçlarını kaybeden ve işlerinden ötürü yeni bir araca acil ihtiyaç duyan mağdurlara 2 ila 10 bin avro arasında değişen miktarlarda direkt yardım kararı almıştır. Ayrıca, Valensiya'daki yaklaşık 1400 oto galeri yardım paketine katılmak için başvurmuş, bu başvurulardan yarısının onay aldığı, diğerlerinin ise inceleme aşamasında olduğu belirtiliyor.

Sel Felaketinin Etkileri

29 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen sel, İspanya tarihindeki en büyük felaketlerden biri olarak kaydedilmiş ve 224 kişinin yanı sıra, hala 3 kişinin kaybolduğu bildirilmiştir. Bu felaketin ardından 8 bin iş yeri ve 1500 kadar ev harap olmuş, birçok kara yolu, demir yolu ve köprü çökmüştür.

Hükümet, felaketin ardından iki yardım ve önlem paketi açıkladı ve Valensiya'da yer alan 78 ilçe ve kasabanın yaralarını sarmak için yaklaşık 14 milyar avro aktarılacağı duyurulmuştur.