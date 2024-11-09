Valensiya'da Sel Felaketinin Ardından İstifa Talepleri Yükseliyor

Valensiyalılar Kötü Yönetimi Protesto Ediyor

İspanya'nın doğusunda bulunan Valensiya bölgesinde, 29 Ekim'de yaşanan ve 223 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sel felaketi sonrası, halk sokaklara döküldü. Binlerce kişi, yerel yönetimin kötü yönetimini protesto ederek, Valensiya özerk hükümeti başkanı Carlos Mazon'un istifasını talep etti.

STK'ların Yürüttüğü Gösteri

65 sivil toplum kuruluşunun (STK) organize ettiği gösteriler, Valensiya ve Alicante kentlerinde yapıldı. Kalabalık, "Mazon istifa" yazılı pankartların arkasında yürüyerek, yaşanan felakette hükümetin sorumluluğunu vurguladı. STK'lardan yapılan açıklamada, "Öfkeliyiz ama bu sessiz bir öfke. Krizi yönetmede beceriksiz olan hükümet, Valencialıların hayatlarını yönetmeye layık değildir. Ön alarmı vermekte geç kaldılar ve mevcut yardımların eksiklikleri var," ifadelerine yer verildi.

Mazon'un Açıklamaları

Temmuz 2023'ten beri Valensiya özerk hükümetinin başkanlığını yürüten Carlos Mazon ise, "Sel felaketinin siyasi sorumluları zamanı geldiğinde hesap verecek. Şu anda Valensiya hükümeti, ve diğer yönetimler insanların hayatlarını kurtarmak için çalışıyor," dedi.

Felaketin Yıkıcı Etkileri

Valensiya özerk hükümeti, felaket öncesi meteorolojinin uyarılarına rağmen halkı bilgilendirmekte başarısız olmakla suçlanıyor. Özellikle cep telefonuyla yapılan acil bilgilendirmelerin geç ulaştığı ve yerel yönetim ile askeri acil müdahale ekibi arasında koordinasyon eksiklikleri olduğu iddialar arasında.

Sel felaketinin ardından Valensiya'da kaydedilen ölü sayısı 215, Kastilya-La Mancha ve Endülüs bölgeleriyle birlikte toplamda 223 kişi olarak açıklandı. Ayrıca, 40 binden fazla ev ve iş yerinin, 500 kilometrelik yol, 20 kilometrelik demiryolu ve 2 bin 500 hektarlık tarım alanı zarara uğradı. Valensiya'da halen 78 kişi kayıp olarak aranıyor ve selin getirdiği çamurun temizlenmesi çalışmaları devam ediyor.