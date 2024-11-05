Valensiya Sel Felaketi İçin 31 Milyar Avro Talep Edildi

Valensiya'daki Sel Felaketi ve Yardım Talebi

İspanya'nın Valensiya bölgesinde 29 Ekim tarihinde meydana gelen sel felaketinin ardından, özerk yönetim hükümeti hasarların karşılanması ve yeniden inşa süreci için 31 milyar 402 milyon avro talep etti.

Yardım Paketi ve Eylem Planı

Valencia Özerk Hükümet Başkanı Carlos Munoz, başkanlık ettiği olağanüstü toplantı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, felaketin 50’den fazla ilçede yarattığı büyük ekonomik zarara karşılık olarak 136 maddelik bir eylem planı hazırladıklarını açıkladı. Bu planın bir parçası olarak merkezi hükümetten, evlerin, iş yerlerinin ve sokakların temizlenmesi ile endüstriyel altyapının yeniden inşası için destek istendi.

Afetzedeler İçin Hibe Desteği

Munoz, ayrıca felaketten etkilenen her aileye 6 bin avroluk acil hibe desteği verileceğini ve ödemelerin hafta sonuna kadar başlayacağı bilgisini paylaştı. Bu süreçte afetzedelerin gelir vergisinin ikinci taksit ödemelerinin askıya alındığı da belirtildi.

Toplumsal Tepkiler ve Ortak Çalışma Grupları

Munoz’un basına yaptığı açıklama sırasında, Valensiya özerk hükümet binası önünde toplanan bir grup vatandaş "istifa" sloganları attı. Bu dönemde, Valensiya yerel yönetimi ile İspanya merkezi hükümetinin gerçekleştirdiği ilk toplantıda, krizle başa çıkmak için 5 ortak çalışma grubunun oluşturulması kararlaştırıldı.

Altyapı Yatırımları ve Bilançolar

Bölgedeki altyapı çalışmaları için ilk etapta 2 milyar 600 milyon avroluk yatırım planlanıyor. Sel olayının ardından çok sayıda İspanyol şirket yardım taahhütlerinde bulundu. BBVA, Santander ve La Caixa bankaları, toplamda 12 milyon avro yardım yapacaklarını açıkladı.

Mevcut Hasar Durumu

Sel felaketi sonrası 217 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, Valensiya’da 20 bin hektardan fazla tarım alanının zarar gördüğü, her 10 evden 3’ünün ve birçok iş yeri ile hastanenin hasar gördüğü ifade edildi. Ayrıca, 100 binden fazla araç da kullanılamaz hale geldi.