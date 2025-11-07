Vali Akbıyık: Kaunos, Bu Toprakların Hafızasıdır — Köyceğiz İncelemesi

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Köyceğiz’de Kaunos Antik Kenti ve Su Sporları Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi; kazı ve restorasyonlar değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:53
Vali Akbıyık Köyceğiz’de İncelemelerde Bulundu

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Köyceğiz ilçesindeki ziyaretleri kapsamında Kaunos Antik Kenti ile yenilenen Köyceğiz Su Sporları ve Kamp Eğitim Merkezini gezdi ve bölgedeki çalışma ve projeleri yerinde inceledi.

Su sporları merkezi ve turizm potansiyeli

Vali Akbıyık ve Kaymakam Mert Kumcu ilk olarak yenilenen merkeze ziyaret düzenleyerek, Köyceğiz Su Sporları Kulübü yöneticileri ve sporcularıyla bir araya geldi. Burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Akbıyık, Köyceğiz Gölünün kürek, kano ve yelken gibi su sporlarına uygun yapısı, doğal termal kaynakları ve Dalyan Kanalına açılan ekosistemiyle önemli bir turizm ve doğa sporları potansiyeli taşıdığını vurguladı. Vali, spor turizminin geliştirilmesine yönelik projeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Eski Kaymakamlık binası ve Kaunos ziyaretleri

Program kapsamında eski Köyceğiz Kaymakamlığı binasında da incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, binanın mevcut durumu ve kullanım alanları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından Köyceğiz’in Çandır Mahallesi sınırlarındaki Kaunos Antik Kentini ziyaret ederek kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde gördü.

Kaunos kazılarında 2025 öncelikleri

Kaunos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük'ün verdiği bilgiye göre, 2025 yılı kazıları Arkaik Sur İçi ve Manastır Sektöründe yoğunlaşıyor. Doç. Dr. Çörtük, Geleceğe Miras Projesi kapsamında Geç Neolitik döneme ait obsidyen aletler ile Türk dönemine ait çeşitli eserlerin bulunduğunu; ayrıca Manastır alanında ortaya çıkarılan tıp aletleri ve malzemelerin bölgenin M.S. 2-3. yüzyıllarda bir sağlık merkezi olarak kullanıldığını işaret etti.

İncelemeler sonrası konuşan Vali Akbıyık, ziyaretin anlamını şu sözlerle özetledi: "Kaunos, bu toprakların hafızasıdır." Akbıyık, her bir kazının geçmişi bugüne, bugünü geleceğe bağlayan bir köprü olduğunu belirterek mirası koruma ve gelecek kuşaklara aktarma kararlılıklarını vurguladı.

Vali Akbıyık, Muğla’nın tarihi ve kültürel mirasına katkılarından dolayı Doç. Dr. Ufuk Çörtük başta olmak üzere tüm kazı ekibine teşekkür etti.

Muhtar buluşması ve göl çevresi incelemesi

Program kapsamında ilçedeki muhtarlarla bir araya gelen Vali Akbıyık, muhtarların vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini doğrudan ileten devletin sahadaki en önemli temsilcileri olduğunu belirtti. Toplantıda ilçenin genel durumu, kamu hizmetleri ve yerel sorunlar hakkında istişareler yapıldı.

Programın son bölümünde Köyceğiz Gölü çevresinde incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, gölün sahip olduğu doğal güzellikler, su sporları potansiyeli ve ekoturizm imkanlarının bölge için büyük değer taşıdığını ifade etti. Akbıyık, ilçenin tarihi ve doğal zenginliklerini koruyarak geleceğe taşıyacak projelere desteklerinin süreceğini vurguladı.

