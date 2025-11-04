Vali Akbıyık'tan Muğla'da Bağımlılıkla Mücadele Çağrısı

Vali Akbıyık: Muğla'da Bağımlılıkla Mücadele Toplumsal Öncelik

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda iş birliği vurgusu

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, madde bağımlılığı başta olmak üzere toplum düzenini bozan her türlü bağımlılıkla kararlı bir mücadele yürütüleceği mesajı verildi.

Vali Dr. İdris Akbıyık, bağımlılığın gençleri zehirleyen, insan sağlığını tehdit eden ve toplum düzenini bozan çok boyutlu bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Bağımlılık, toplumun tümünü etkileyen çok boyutlu etkileri olan bir sorundur. Dolayısıyla bu sorunun çözülebilmesi amacıyla ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde bağımlılıkları engellemek için çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz

Vali Akbıyık, temel hedeflerinin bağımlılıktan uzak, sağlıklı, bilinçli ve güçlü bir nesil yetiştirmek olduğunu yineledi. Mücadelenin sadece bir kamu politikası olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir seferberlik olduğunu belirterek, görev alan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Toplantıda il genelinde yürütülen bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin mevcut durumu değerlendirildi. Kurumlar arasındaki koordinasyonu ve iş birliğini güçlendirecek adımlar istişare edilerek, ortak bir mücadele haritası oluşturulması kararlaştırıldı.

