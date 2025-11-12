Vali Akbıyık'tan Şehit Emrah Kuran'ın Ailesine Taziye Ziyareti
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağı kazasında şehit olan Milaslı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.
Taziye heyeti
Vali Akbıyık’a, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve Garnizon Komutanı Albay Osman Nacar eşlik etti. Heyet, şehidin ailesine taziyelerini iletti.
Ziyarette şehidin babası Osman Kuran, annesi Huri Kuran ve ablası Kamuran Demir'e başsağlığı dilekleri iletildi.
