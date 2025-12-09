DOLAR
Vali Cahit Çelik: 'İnsan hakları evrensel bir değerdir' — 10 Aralık

Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin önemine vurgu yaparak insan onurunun korunmasının toplumsal barışın temeli olduğunu belirtti.

Niğde Valiliği'nden 10 Aralık mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, insan haklarının evrensel önemine dikkat çekti ve insan onurunun korunmasının toplumsal barışın temeli olduğunu vurguladı.

Çelik, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, tüm insanların doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması açısından insanlık tarihinin en önemli belgelerinden biri olduğuna işaret etti. Çelik, 10 Aralık tarihinin her yıl insan onuru, eşitlik ve adalet bilincinin güçlendirilmesi amacıyla kutlandığını belirtti.

Vali Çelik, Türk milletinin insanı merkeze alan köklü bir medeniyet anlayışına sahip olduğunu ifade ederek, dil, din, ırk, cinsiyet ve inanç farkı gözetmeksizin herkesin özgür, eşit ve onurlu yaşama hakkı bulunduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde kararlı adımlar attığını dile getiren Çelik, Niğde Valiliği'nin de adalet, hukukun üstünlüğü ve eşitlik ilkesini esas alan bir kamu hizmeti anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Mesajını sonlandırırken Vali Çelik, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutlayarak insan onurunun yüceltildiği, adaletin ve barışın hâkim olduğu bir dünya temennisinde bulundu.

