Vali Canbolat'tan Şehit Polis Yasin Koçyiğit'in Ailesine Taziye Ziyareti

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Yalova'da DEAŞ operasyonunda şehit olan polis Yasin Koçyiğit'in eşi ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu, devletin destek mesajını iletti.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:30
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:30
Ziyaret Detayları

Aydın Valisi Yakup Canbolat, beraberindeki heyetle birlikte, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit düşen kahraman polis memuru Yasin Koçyiğit'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, şehidin eşi ve Germencik İlçe Devlet Hastanesi personeli olan Rana Sultan Koçyiğit ile yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Canbolat, aileyle sohbet ederek acılarına ortak oldu.

Vali Canbolat, şehidin aziz hatırası için dualar edilirken aileye sabır ve metanet temennisinde bulundu. Canbolat, şehitlerin milletin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Canbolat, aziz şehit Yasin Koçyiğit'e Allah'tan rahmet dileyerek, kederli ailesine ve yakınlarına sabır temennisinde bulundu.

Ziyaret, edilen duaların ardından sona erdi.

