Vali Çiçek'ten Jandarmaya Tebrik: Kayseri'de 1 kilo 200 gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Operasyon ve açıklama

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirilmesi ve olaya karışan 3 şahsın yakalanması üzerine İl Jandarma Komutanlığını tebrik etti.

Çiçek, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri İl Jandarma Komutanlığımız, gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara yine geçit vermedi. Yaptıkları operasyonla şehrimize bir kilo 200 gram uyuşturucu madde sokmak isteyen şahısları, ellerindeki uyuşturucu maddeyle birlikte kıskıvrak yakaladı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum."

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA 1 KİLO 200 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLMESİYLE İLGİLİ OLARAK, "JANDARMAMIZ ALÇAKLARA YİNE GEÇİT VERMEDİ" DEDİ.