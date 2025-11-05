Vali Çiçek'ten Jandarmaya Tebrik: Kayseri'de 1 kilo 200 gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanlığı'nı 1 kilo 200 gram uyuşturucu ve 3 şahsın yakalanması sebebiyle tebrik etti.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 21:26
Operasyon ve açıklama

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirilmesi ve olaya karışan 3 şahsın yakalanması üzerine İl Jandarma Komutanlığını tebrik etti.

Çiçek, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri İl Jandarma Komutanlığımız, gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara yine geçit vermedi. Yaptıkları operasyonla şehrimize bir kilo 200 gram uyuşturucu madde sokmak isteyen şahısları, ellerindeki uyuşturucu maddeyle birlikte kıskıvrak yakaladı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum."

