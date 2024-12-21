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Vali Çiftçi'den Emre Yazgan'ın Sağlık Durumu Açıklaması

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, çığ düşmesi sonucu yaralanan milli sporcu Emre Yazgan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 13:59
Vali Çiftçi'den Emre Yazgan'ın Sağlık Durumu Açıklaması

Erzurum Valisi'nden Emre Yazgan ile İlgili Açıklama

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu yaralanan milli sporcu Emre Yazgan'ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Çiftçi, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi doktorlarından aldığı bilgilere göre, Emre Yazgan'ın hayata döndüğünü ve yoğun bakımda müdahalelerin devam ettiğini belirtti. Müdahalelerin çok kritik bir aşamada olduğunu vurgulayan Vali, "Doktorlarımızın açıkladığına göre, vücut sıcaklığını belli bir seviyeye getirmeye çalışıyorlar. Bu çalışmanın 2 ila 5 saat arasında sürebileceği ifade edildi. Şu anda Allah'tan ümit kesilmediğini ve müdahalenin devam ettiğini söylediler" dedi.

Kardeşi de Yaralandı

Olayda yaralanan sporculardan birinin Emre Yazgan'ın ikiz kardeşi Yunus Yazgan olduğunu duyuran Çiftçi, onun da aynı hastanede tedavi altında olduğunu aktardı. Diğer 3 sporcunun ise Erzurum Şehir Hastanesi'nde müşahede altında tutulduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini verdi.

Son olarak Çiftçi, söz konusu sporcuların akşam saatlerinde taburcu edilmelerinin beklendiğini ifade etti.

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