Vali Eldivan Aras EDAŞ Bayburt Koordinatörlüğü'nü Ziyaret Etti

Vali Eldivan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Bayburt İl Koordinatörlüğünü Ziyaret Etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, enerji altyapısını yerinde incelemek ve kurum personeliyle bir araya gelmek amacıyla Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Bayburt İl Koordinatörlüğü'nü ziyaret etti. Kurum binasına gelişinde İl Koordinatörü Bünyamin Yıldırım ve personel tarafından karşılanan Vali Eldivan, çalışanlarla tek tek selamlaşarak bir süre sohbet etti.

Kış Hazırlığı ve Kesintisiz Enerji Vurgusu

Ziyaret sırasında enerji hizmetlerinin şehir yaşamındaki kritik önemi vurgulandı. Vali Eldivan, özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte elektrik hatlarının bakımının, olası arızaların önlenmesinin ve kesintisiz enerji arzının daha da hassas bir konu haline geldiğini ifade etti. Enerji dağıtımında sahada görev yapan teknik personelin her koşulda hizmet vermek için büyük fedakârlıkla çalıştığına dikkat çekti.

Yatırımlar, Bakım-Onarım ve Altyapı Projeleri

Bünyamin Yıldırım ise Aras Edaş’ın Bayburt genelinde yürüttüğü yatırımlar, bakım-onarım çalışmaları, altyapı iyileştirme projeleri ve il genelindeki enerji talebine yönelik çözümler hakkında kapsamlı bilgi verdi. Yıldırım, kurum olarak elektrik hatlarının modernizasyonu, kesintilerin en aza indirilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktardı.

Personel İletişimi ve Kurumlar Arası İş Birliği

Vali Eldivan, personelin sorularını dinledi, önerilerini değerlendirdi ve enerji sektöründeki koordinasyonun ile kurumlar arası iş birliğinin önemine değinerek kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması için her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ve karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.

