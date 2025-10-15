Vali Gül İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da Gazze Sergisi ve 2025-2026 Akademik Yılı Açılışı

Yayın Tarihi: 15.10.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 14:37
İstanbul Valisi Davut Gül, Uluslararası Gazze'ye Umut Sergisinin açılışına katıldı. Açılış, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi Rektörlük Sergi Salonu'nda; Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan ve öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gül, sergide Gazze'nin İsrail tarafından işgali, Filistinlilerin yaşadığı acılar ve soykırımın anlatıldığı eserleri tek tek inceledi. Gazze'deki katliama şahitlik edildiğini dile getiren Gül, "İnşallah bundan sonraki süreçte acıların olmadığını, bu katliamı yapan kişilerin hem bu dünyada hem mahşeri dünyada cezasını çektiğini de görmüş oluruz. Vicdanlı bütün insanlara, bütün sanatçılara teşekkür ediyorum." dedi.

2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni

Daha sonra Vali Gül ve beraberindekiler, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı. Tören, piyanist Prof. Dr. İzzet Yücetoker ve keman sanatçısı Doç. Dr. Çiğdem Eda Angı'nın müzik dinletisiyle başladı.

Törende konuşan Vali Gül, eğitimli beşeri sermayenin ülkeler arası rekabette farkı kapatacak lokomotif güç olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca İstanbul'daki üniversite ve kamu binalarının depreme dayanıklı hale getirilmesinin önemine dikkat çekerek, binaların yenilenmesine devam edildğini bildirdi.

Vali Gül, yurt kapasitesine ilişkin şu bilgileri paylaştı: Erkek öğrencilerin tamamının yerleştiğini; 3 bin kişilik boş yer bulunduğunu; kız öğrencilerden 650 yedek öğrenci olduğunu ve kasımda tamamlanacak 8 bin kişilik yurt kapasitesi sayesinde barınma imkânlarının artacağını belirtti.

Rektör Aydın'ın değerlendirmeleri ve üniversite verileri

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Gazze'de yerleşim yerleri, hastaneler, üniversiteler ve okulların hedef alındığı; çocuklar, siviller, akademisyenler, doktorlar ve sağlık çalışanlarının sistematik biçimde katledildiği insanlık dışı saldırılar yaşandığını vurguladı. Aydın, barışın, adaletin ve insan haklarının yanında olduklarını ve yapılan ateşkesin olumlu sonuçlarının en kısa sürede ortaya çıkmasını temenni etti.

Aydın, üniversitenin eğitim kalitesini yükselten akreditasyon çalışmaları, ulusal ve uluslararası sınavlardaki öğrenci başarıları, araştırma projeleriyle sağlanan bilimsel ve teknolojik katkılar ile altyapı ve fiziki kapasitedeki yenilenmeye kadar birçok alanda dikkate değer başarılar elde ettiğini aktardı. Üniversitenin 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda tüm programlarda yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirten Aydın, bugün yaklaşık 11 bin ön lisans, 18 bin lisans, 3 bin 300 yüksek lisans ve 2 bin doktora öğrencisinin üniversitede öğrenim gördüğünü ifade etti.

Aydın, mezunların istihdamına ilişkin şu verileri paylaştı: Mezunların diploma sonrası ilk 6 ay içinde iş bulma oranı 2020'de yüzde 57,7 iken 2023'te yüzde 81,5'e yükselmiş; bu üç yıllık dönemde yüzde 23'lük artış kaydedilmiş. Bu başarıyla üniversite, ilk iş bulma süresi açısından Türkiye'deki üniversiteler arasında 11. sırada, mezuniyet yılı bazında istihdam oranında ise Türkiye'de 3. sırada yer almaktadır.

Akademik kadroya dair bilgiler de paylaşıldı: Üniversitede 629 profesör, 322 doçent, 355 doktor öğretim üyesi, 185 öğretim görevlisi ve 1291 araştırma görevlisi bulunduğu; yabancı uyruklu akademisyenlerle birlikte akademik kadronun yaklaşık 3 bine yaklaştığı belirtildi.

Etkinlikler hem insani sorunlara dikkat çeken sergi ile hem de akademik yıl açılışıyla eş zamanlı yürütülerek, üniversitenin yerel ve küresel sorumluluklarına vurgu yapıldı.

