Vali Hamza Aydoğdu: Erzincan’ın huzuru ve kalkınması için el birliğiyle çalışacağız

Vali Hamza Aydoğdu, 10 Ocak İdareciler Günü'nde vali yardımcıları, kaymakamlar ve aileleriyle buluşarak mülki idare amirlerinin vatandaş odaklı hizmetine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:13
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:13
10 Ocak İdareciler Günü buluşması

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla vali yardımcıları, kaymakamlar ve aileleriyle bir araya geldi.

Aydoğdu, toplantıda yaptığı konuşmada mülki idare amirliğinin sadece bir meslek olmadığını, bunun millete hizmet yolunda büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Vali Aydoğdu, mülki idare amirlerinin kamu hizmetlerini vatandaş odaklı bir anlayışla yürütmedeki rollerine dikkat çekerek, devletin şefkatli elini ve gülen yüzünü şehrin en ücra noktasındaki vatandaşa kadar ulaştırmanın mülki idarecilerin temel görevi olduğunu vurguladı.

Konuşmasında vali yardımcıları ve kaymakamların çalışmalarına değinen Aydoğdu, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla, vatandaşlarımızın derdiyle dertlenen, çözüm üreten ve kapısını her daim halkımıza açık tutan siz değerli meslektaşlarıma emekleriniz için teşekkür ediyorum. Erzincan’ımızın huzuru, güveni ve kalkınması için el birliğiyle, tam bir koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Vali Aydoğdu, tüm mülki idare amirlerinin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutlayarak görevlerinde başarı ve kolaylık temennisinde bulundu.

Öte yandan Aydoğdu, 10 Ocak tarihinin doğum günü olması dolayısıyla doğum gününü kutlayan vali yardımcılarına, kaymakamlara ve ailelerine teşekkür etti.

