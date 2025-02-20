Vali Hochul'dan Trump'a Sert Tepki: 'Biz Kral Değiliz'

New York Valisi Kathy Hochul, Trump'ın kendisini 'kral' olarak tanımlamasını eleştirdi ve yasaların ön plana çıkması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 04:43
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 04:43
Vali Hochul'dan Trump'a Sert Tepki: 'Biz Kral Değiliz'

Hochul, Trump'ın Kral Tanımalarına Tepki Gösterdi

New York Valisi Kathy Hochul, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini "kral" olarak tanımlamasına sert bir cevap verdi. Hochul, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Biz bir yasalar ulusuyuz, kral tarafından yönetilmiyoruz." dedi.

Trump'ın Trafik Ücretleri Açıklaması

Hochul, Trump'ın New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldırması üzerine açıklamalarını yaptı. Trump, bu tarifeleri kaldırarak kendisi için "Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullanmıştı. Vali Hochul ise bu durumun ardından, bu fiyat tarifelerinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Yasal Yollara Başvurulacak

Hochul, kaldırılan trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerinin önceki uygulamanın "olumlu sonuçları" olduğunu vurgulayarak, bu uygulamanın korunması için yasal yollara başvuracaklarını duyurdu.

Yeni gelişmeler doğrultusunda, Trump ile Beyaz Saray'ın "kral" temalı paylaşımları, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu durum, kamuoyunda tartışmalara yol açarken, valinin tepkisi dikkat çekti.

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