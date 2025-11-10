Vali Kızılkaya, Siirt TSO ile Yatırım ve Ekonomiyi Masaya Yatırdı

Vali Kızılkaya, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası yönetimiyle bir araya gelerek kent ekonomisinin gelişimi ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Görüşmede Kimler Yer Aldı?

Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu ile birlikte, Başkan Yardımcısı Kadir Demirhan ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ömer Özer hazır bulundu.

Görüşmenin Odak Noktaları

Vali Dr. Kızılkaya, toplantıda kentte yürütülen yatırımların durumu, sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve özel sektörün desteklenmesi yönündeki çalışmalara dair bilgi verdi. Görüşmede ayrıca Siirt'in yatırım potansiyeli, ticaret ve sanayi alanındaki mevcut durum ile iş dünyasının karşılaştığı fırsat ve zorluklar masaya yatırıldı.

İş Birliği Mesajı

Çalapkulu, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak il ekonomisinin gelişimi için kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle son bulurken, Siirt'in ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak ortak projelerde iş birliğinin sürdürülmesi temennisi dile getirildi.

