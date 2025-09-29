Vali Köşger: Adana'nın İmajını Bozan Dizi ve Filmlere İzin Yok

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından ağustos ayındaki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Toplantı sonrası gazetecilere değerlendirme yapan Köşger, kente yönelik asayiş uygulamaları ve operasyonların sonuçlarına ilişkin bilgi verdi. Vali Köşger, kısa sürede oluşmayan olumsuz imajın kısa sürede de sona erdirilemeyeceğini, bunun için tüm paydaşlarla birlikte çalıştıklarını belirtti.

Terör Operasyonları

Köşger, terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda 10 operasyon yapıldığını ve 1 zanlının tutuklandığını söyledi. "Yürütülen tüm bu çalışmalar bizlere göstermektedir ki Adana ve tüm ülkemizde terör örgütlerinin eylem kabiliyetleri ciddi ölçüde azalmıştır. Bu konudaki mücadele kararlılıkla devam edecektir. Hiçbir terör örgütüne, niyeti kötü olan kişilere bu anlamda müsamaha edilmeyecektir. Bu konuda güvenlik birimlerimiz her an teyakkuzda." dedi.

Ruhsatsız Silahlarla Mücadele

Ruhsatsız silahlarla mücadelede elde edilen sonuçları paylaşan Köşger, 246 ruhsatsız silah ele geçirildiğini ve bu kapsamda 307 kişi hakkında adli işlem yapıldığını aktardı. Bunlardan 96 kişinin tutuklandığını, 42 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini söyledi. Vali, "Adana'da ruhsatsız silahlara meydan vermeme noktasındaki kararlılığımız aynı şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.

Organize Suçlarla Mücadele

Operasyonlar sonucunda kentte organize suç yapılarının hareket alanının daraltıldığını belirten Köşger, bu alandaki çalışmaların süreceğini vurguladı.

Uyuşturucuyla Mücadele

Köşger, uyuşturucuya yönelik 193 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 151 şüphelinin tutuklandığını söyledi. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarları şöyle: 21 kilogram esrar, 1 kilogram metamfetamin, 1 kilogram skunk, 611 gram eroin, 814 gram kokain, 6 kilogram bonzai, 253 kök kenevir, 242 bin 309 sentetik ecza, 84 captagon, 382 ekstazi.

Göç ve Düzensiz Göçmen Denetimleri

Denetimlerde 3 bin 285 düzensiz göçmen tespit edildiğini bildiren Köşger, göçmen kaçakçılarına yönelik 241 operasyonda 45 şüphelinin tutuklandığını ve 59 araca el konulduğunu açıkladı. Vali, "Adana'da Suriyeli sayısı bugün itibarıyla 182 bine düştü. Geçtiğimiz ayda birkaç defa yoğun halde organize şekilde Suriye'ye dönmek isteyenlere yardımcı olarak onların kendi ülkelerindeki seyahat etmelerini sağlamıştık." dedi.

Adana'nın İmajı ve Medya Üretimleri

Adana'nın suçla anılması konusundaki soruya değinen Köşger, imaj sorununu düzeltmek için kurumsal adımlar attıklarını ve kamuoyuna yönelik talimatlar verdiğini aktardı. Vali Köşger, Kültür ve Turizm Müdürlüğüne verdiği talimatı şu sözlerle paylaştı: "Adana'da bundan sonra Adana'nın imajını bozacak bir dizi, sinema filmi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz." Ayrıca, "Adana'nın film platosu olarak doğal mekanlarının kullanılıp Adana'yı karalayan bir dizi çekilmesine müsaade etmeyeceğim, etmiyorum, talimatı da verdim." ifadelerini kullandı ve "Bir şehrin hak etmediği şekilde, bu şekilde karalanmış olması doğrusu isyan ettirici bir şey." diye ekledi.

Kaçak Yapılarla Mücadele

Deniz, nehir ve göl kenarlarındaki kaçak yapılarla mücadeleye ilişkin soruya yanıt veren Köşger, Devlet Su İşlerine ait arazilerde 180'den fazla kaçak yapı bulunduğunu belirtti. "Geçtiğimiz aylarda buraları yıkacağımızı tebliğ etmeye başladık. Burası bir hukuk devleti. Bir kanun, mevzuat, yönetmelik var. Her şeyi yasal zemine oturtarak gitmek istiyoruz. Bir iş yaparken herhangi bir vatandaşımızı mağdur etmek istemiyoruz. Devletin hakkını devlete, vatandaşın hakkını vatandaşa... Buralarda karmaşık bir durum var. Aydınlatıp hukuki zemini oturtarak onların hepsini yıkacağız." dedi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (sol 2),Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından, ağustos ayındaki asayiş çalışmalarına ilişkin gazetecilere değerlendirme yaptı.