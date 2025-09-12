Vali Masatlı, Altınözü'ndeki Zeytincilik Araştırma Enstitüsünü İnceledi

Yeni enstitüde inceleme ve bilgi alışverişi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Altınözü ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nde incelemelerde bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Vali Masatlı, enstitüyü gezerek yetkililerden yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Masatlı, enstitünün bölge üreticilerine ve zeytin ile zeytinyağı tesislerine danışmanlık vererek modern ve kaliteli üretimde kritik bir merkez olacağını belirtti.

Enstitünün bilimsel araştırmalar, modern üretim teknikleri ve yenilikçi uygulamalarla Hatay zeytinciliğinin geleceğine yön vermesinin yanı sıra katma değerinin artırılması, markalaşma süreçlerinin güçlendirilmesi ve uluslararası pazarda daha güçlü konuma ulaşılması için önemli görev üstleneceğini kaydetti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sağda), Altınözü ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nde incelemelerde bulundu.