Vali Mustafa Çiftçi Köprüköy'de İncelemelerde Bulundu

Vali Mustafa Çiftçi Köprüköy'de incelemelerde bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bu haftaki ilçe ziyaretleri kapsamında Köprüköy'de kapsamlı incelemeler ve temaslarda bulundu.

Kaymakamlıkta kapsamlı brifing

Vali Çiftçi, ilk olarak Köprüköy Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. İlçe Kaymakamı Mehmet Akif Temur tarafından sunulan brifingte; Köprüköy'ün tarihçesi, idari yapısı, tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomisi, kültürel ve turistik değerleri ile güvenlik, eğitim, sağlık, sosyal yardımlar ve kamu hizmetlerine ilişkin ayrıntılar aktarıldı.

Ziyarette Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu, Protokol Müdür Vekili Yunus Aktürk, AK Parti İlçe Başkanı Hakkı Yağanoğlu ve MHP İlçe Başkanı Enver Karasu hazır bulundu.

Kıbrıs gazilerine ev ziyareti

Vali Mustafa Çiftçi, program kapsamında Köprüköy Ağcaşar Köyü'nde ikamet eden Kıbrıs Gazileri Mihrali Özakçil ve Mehmet Henifi Kızılgüney'i evlerinde ziyaret ederek geçmiş hizmetleri için teşekkür etti.

Katı atık tesisinde yerinde inceleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resmi olarak kapatılması bildirilen Pasin Ovası Belediyeler Birliği Katı Atık Tesisi'ni yerinde inceleyen Vali Çiftçi, tesisin rehabilite edilerek kapatılması yönünde talimat verdi.

Vali Çiftçi, Pasinler, Köprüköy, Horasan, Karayazı, Tekman, Karaçoban ve Hınıs ilçelerinden toplanacak evsel atıkların, Köprüköy ve Hınıs Çöp Transfer İstasyonları aracılığıyla Büyükşehir Belediyesine ait düzenli katı atık depolama tesisine taşınacağını belirtti.

Hayvan barınağında bakım ve sayım

Vali Çiftçi, Pasin Ovası Belediyeler Birliği'ne ait Hayvan Barınağı'nda da incelemelerde bulundu. Barınakta, birliğe üye belediyeler tarafından getirilen sokak hayvanlarının bakım ve beslenmeleri sağlanıyor; tesiste şu anda 78 köpek bulunuyor. Vali, tesisin işleyişi ve hayvanların durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tarihi Çobandede Köprüsü'nde koruma vurgusu

Programın son bölümünde Çobandede Köprüsü'nü ziyaret eden Vali Çiftçi, geçmişten günümüze ulaşan bu tarihi mirasın korunmasının önemine dikkat çekti.

