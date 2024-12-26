Vali Şahin'den Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yıldönümü Mesajı

Vali Şahin'den Anlamlı Mesaj

Ankara Valisi Vasip Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla önemli bir mesaj yayımladı. Bu mesajda, Milli Mücadele yolculuğunun önemi vurgulandı.

Atatürk'ün Tarihi Yolculuğu

Şahin, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlayıp Amasya, Erzurum ve Sivas güzergahı üzerinden 27 Aralık 1919'da Ankara'ya ulaşmasının tarihi bir dönüm noktası olduğunu hatırlattı. Bu sürecin, milli duygular etrafında birleşmeye ve halkın kenetlenmesine vesile olduğunu belirtti.

Ankara'nın Stratejik Önemi

Mesajında, 27 Aralık'ta sona eren bu yolculuğun sonucunda Ankara'nın, Milli Mücadele'nin en büyük karargahı ve stratejik bir merkez haline geldiğini ifade etti. Şahin, milletin azmiyle verilen kurtuluş mücadelesinin, Cumhuriyet'in ilanına kadar Ankara'dan yürütüldüğünü ve bu mücadelenin yeni bir diriliş ile taçlandığını belirtti.

Cumhuriyetin Başkenti Ankara

Vali Şahin, birinci yüzyılını geride bırakmış bir Cumhuriyet olarak Ankara'nın, birçok alanda büyük gelişmeler kaydettiğini ve dünya başkentleri arasında saygın bir yer edindiğini vurguladı. Şahin, Ankara'nın bu liderlik vasfını ileriye taşımak ve milletin huzurunu arttırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Son olarak, Vali Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını ve ülkemize hizmet eden devlet adamlarını şükranla andı.