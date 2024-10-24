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Vali Şahin, TUSAŞ'taki Terör Saldırısında Şehit Olanların Ailelerini Ziyaret Etti

Ankara Valisi Vasip Şahin, TUSAŞ'taki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 22:48
Vali Şahin, TUSAŞ'taki Terör Saldırısında Şehit Olanların Ailelerini Ziyaret Etti

Ankara Valisi'nden Taziye Ziyareti

Ankara Valisi Vasip Şahin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti.

Şehitlere vefa

Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vali Vasip Şahin, TUSAŞ Kahramankazan tesislerine yönelik hain terör saldırısında şehit düşen Zahide Güçlü, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Aslan'ın aileleriyle bir araya geldi." denildi. Taziye ziyaretinde, şehitlerin ailelerine başsağlığı dilekleri iletildi.

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