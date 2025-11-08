Vali Selçuk Aslan'dan Kocaeli Dilovası Yangını İçin Taziye Mesajı
Olayın detayları
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde çıkan yangın sonucu yaşanan can kayıplarıyla ilgili bir taziye mesajı yayımladı.
Yangın sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
Vali Selçuk Aslan'ın mesajı
"Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan bir iş yerinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"
Vali Aslan'ın yayımladığı taziye mesajı kamuoyuyla bu ifadelerle paylaşıldı.
