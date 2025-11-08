Vali Selçuk Aslan'dan Kocaeli Dilovası Yangını İçin Taziye Mesajı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm dolum tesisindeki yangında 6 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı; 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 21:57
Vali Selçuk Aslan'dan Kocaeli Dilovası Yangını İçin Taziye Mesajı

Vali Selçuk Aslan'dan Kocaeli Dilovası Yangını İçin Taziye Mesajı

Olayın detayları

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde çıkan yangın sonucu yaşanan can kayıplarıyla ilgili bir taziye mesajı yayımladı.

Yangın sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Vali Selçuk Aslan'ın mesajı

"Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan bir iş yerinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"

Vali Aslan'ın yayımladığı taziye mesajı kamuoyuyla bu ifadelerle paylaşıldı.

DÜZCE VALİSİ SELÇUK ASLAN, KOCAELİ'DE 6 KİŞİNİN CAN VERDİĞİ YANGIN OLAYIYLA İLGİLİ MESAJINDA...

DÜZCE VALİSİ SELÇUK ASLAN, KOCAELİ'DE 6 KİŞİNİN CAN VERDİĞİ YANGIN OLAYIYLA İLGİLİ MESAJINDA, "HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZA ALLAH'TAN RAHMET, YARALANANLARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM" DEDİ.

DÜZCE VALİSİ SELÇUK ASLAN, KOCAELİ'DE 6 KİŞİNİN CAN VERDİĞİ YANGIN OLAYIYLA İLGİLİ MESAJINDA...

İLGİLİ HABERLER

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Selçuk Aslan'dan Kocaeli Dilovası Yangını İçin Taziye Mesajı
2
Dilovası'nda parfüm tesisinde ölümcül yangın: 2 vardiya amiri gözaltında
3
Çorum'da Tırın Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı
4
Diyarbakır Silvan'da İki Otomobil ile At Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı
5
Malatya’da BMW’nin Bagajında Patlama: Seyir Halinde Yangın
6
Bitlis’te Ambulans Mandaya Çarptı: Hasta Van’a Sevk Edildi
7
Taşhan’da Kadın Eliyle Sanat: 517 Yıllık Yapıda Geleneksel Atölyeler Canlanıyor

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00