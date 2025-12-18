Vali Sözer 112 ve GAMER'de İnceleme: Acil Müdahale Vurgusu

DOLAR
Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:23
Vali Sözer 112 ve GAMER'de İnceleme Yaptı

Yerinde değerlendirme ve personelle buluşma

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)'de yürütülen çalışmaları inceledi.

Ziyaret kapsamında Vali Sözer, kurum yetkililerinden merkezlerin işleyişi ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı ve görevi başındaki personelle bir araya geldi.

Vali Sözer incelemelerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Acil durumlarda hızlı ve koordineli müdahale hayati önem taşıyor. Vatandaşlarımıza kesintisiz ve etkin hizmet sunan tüm personelimize teşekkür ediyorum".

