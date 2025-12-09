DOLAR
Vali Sözer'den Bilecik'te Hane Ziyareti

Vali Faik Oktay Sözer, Bozkurt ailesini ziyaret ederek talepleri dinledi ve ihtiyaçları yerinde değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:10
Vali Sözer'den Bilecik'te hane ziyareti

Vatandaşla doğrudan iletişim ve yerinde değerlendirme

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, il genelinde sürdürdüğü hane ziyaretleri kapsamında Bozkurt ailesine misafir oldu ve aile fertleriyle sohbet etti.

Ziyarete Vali Sözer'in yanı sıra Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da eşlik etti. Aile bireylerinin talepleri dinlendi; ihtiyaç ve beklentiler yerinde değerlendirildi.

Vali Sözer, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın önemine vurgu yaparak devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade etti.

Vali Sözer'in sözleri: "Devletin kapıları her daim millete açık, imkânların vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın kapısını çalmak, onların sesini doğrudan duymak ve ihtiyaçlarını yerinde görmek bizim en temel görevimizdir".

Ziyaret, yerel yönetimin vatandaş odaklı yaklaşımını ve sahadaki takip mekanizmasını ortaya koydu.

