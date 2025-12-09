DOLAR
Vali Sözer: Halk Eğitimi Osmaneli'de Toplumsal Kalkınmaya Katkı

Vali Faik Oktay Sözer, Osmaneli Halk Eğitim Merkezindeki 18 kurs ve 274 kursiyerin üretime katılımının bireysel gelişim ve toplumsal kalkınmaya katkısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:32
Osmaneli Halk Eğitim Merkezi'nde inceleme

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarete Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ve Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun eşlik etti.

İncelemelerde bulunan Vali Sözer, merkez bünyesinde açılan 18 farklı kursta toplam 274 kursiyerin eğitim aldığını öğrendi.

Özellikle kadınlara yönelik gerçekleştirilen kurslarla kursiyerlerin boş zamanlarını verimli kullandığı, üretime katılarak mesleki beceriler kazandığı ve aile bütçelerine katkı sağladığı belirtildi.

Vali Sözer ziyaret sırasında şunları söyledi: "Hayat boyu öğrenme anlayışıyla sürdürülen halk eğitimi faaliyetleri bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal kalkınmaya da önemli katkılar sunuyor. Çalışmalarda emeği geçen tüm personele teşekkür ederim".

