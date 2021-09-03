Vali talimat verdi! PCR testi yaptırmayan öğretmen okula alınmayacak

Geçtimiz gün yapılan kabine toplantısında , 6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak olan yüz yüz eğitimde aşısız yada eksik aşılı olan öğretmenler ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenmesi kararı çıkmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'da geçtiğimiz günlerde 81 İl Valiliğine göndermiş olduğu resmi yazıda bakanlık kadrolarında görev yapan aşısız yada eksik aşılı öğretmen, idareci ve okul çalışanlarının haftada 2 kez PCR testi vermesi , testlerin ücretsiz bir şekilde yapılacağını açıklamıştı.

Aşı ve Pcr testi olmayan öğretmenleri okula almayın

Alınan bu karar sonrasında bazı öğretmen ve okul çalışanlarından eleştiriler gelirken,Valiliğin'den önemli bir açıklama geldi.

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün, yapmış olduğu toplantıda aşı veya PCR testi olmayan öğretmenlerin okulla alınmamasını istediği iddia edildi. Gül'ün test veya aşı yaptırmadan okula girmek isteyen öğretmenlerin ise valiliğe bildirilmesini istediği öne sürüldü.