İstanbul 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
ALTIN
488.22
DOLAR
8.3054
STERLİN
11.5588
EURO
9.9333
Sıcaklıklar düşüyor! Ani sel baskınlarına karşı Meteoroloji'den uyarı!
Son Dakika
Sıcaklıklar düşüyor! Ani sel baskınlarına...
Maskeler koronavirüsten ne kadar koruyor? İşte en kapsamlı araştırma..
Maskeler koronavirüsten ne kadar koruyor?...
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! ' Hastanede yatan hastaların ?'ını da aşı olmayanlar'
Son Dakika
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! '...
Memur ve memur emeklilerine enflasyon zam farkı göründü
Son Dakika
Memur ve memur emeklilerine enflasyon...

Vali talimat verdi! PCR testi yaptırmayan öğretmen okula alınmayacak

Gaziantep Valisi Davut Gül,kentte görev yapan ve 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle haftada iki gün PCR testi vermeyen öğretmenlerin okula alınmamasını istedi.

03 Eylül 2021 Cuma 11:50
Vali talimat verdi! PCR testi yaptırmayan öğretmen okula alınmayacak
Takip Et:

Geçtimiz gün yapılan kabine toplantısında , 6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak olan yüz yüz eğitimde aşısız yada eksik aşılı olan öğretmenler ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenmesi kararı çıkmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'da geçtiğimiz günlerde 81 İl Valiliğine göndermiş olduğu resmi yazıda bakanlık kadrolarında görev yapan aşısız yada eksik aşılı öğretmen, idareci ve okul çalışanlarının haftada 2 kez PCR testi vermesi , testlerin ücretsiz bir şekilde yapılacağını açıklamıştı.

Aşı ve Pcr testi olmayan öğretmenleri okula almayın


Alınan bu karar sonrasında bazı öğretmen ve okul çalışanlarından eleştiriler gelirken, Gaziantep Valiliğin'den önemli bir açıklama geldi.

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün, yapmış olduğu toplantıda aşı veya PCR testi olmayan öğretmenlerin okulla alınmamasını istediği iddia edildi. Gül'ün test veya aşı yaptırmadan okula girmek isteyen öğretmenlerin ise valiliğe bildirilmesini istediği öne sürüldü.

 


Son Güncelleme: 03.09.2021 11:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gaziantepöğretmen Pcr ZorunlumuTest Zorunlumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 Eylül vaka sayısı açıklandı
3 Eylül vaka sayısı açıklandı
İngiltere ve Covid Süreci
İngiltere ve Covid Süreci
2 Eylül vaka tablosu açıklandı
2 Eylül vaka tablosu açıklandı
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! ' Hastanede yatan hastaların ?'ını da aşı olmayanlar'
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! ' Hastanede yatan hastaların ?'ını da aşı olmayanlar'
MSB'den sözleşmeli er alım ilanı! Başvurular başladı..
MSB'den sözleşmeli er alım ilanı! Başvurular başladı..
Sıcaklıklar düşüyor! Ani sel baskınlarına karşı Meteoroloji'den uyarı!
Sıcaklıklar düşüyor! Ani sel baskınlarına karşı Meteoroloji'den uyarı!

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar, diziyle ilgili paylaşımlarda bulundu
BİM, 10 Ağustos 2021 gününün aktüel ürünler kataloğunu açıkladı
Devletten destek! Gıda yardımı kolisi başvuruları nasıl yapılır? Koli kimlere veriliyor?
E-devlet sistemi üzerinden işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu
PTT 10 bin TL kredi ödemesi fırsatı sağlıyor
İşsizlik maaşından kimler yararlanabilmektedir? Esnaflar, işsizlik maaşı alabiliyor mu?
Orman yangınlarına duyarsız kalmayan Dilan Çiçek Deniz'den duygulandıran paylaşım!
Al birini vur ötekine! Seren Serengil'in sevgilisi Tohma'nın duyarsızlığı yok artık dedirtti!
Netflix John Delorean Otomotiv Efsanesi konusu nedir? Oyuncuları kimdir?
ATV İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlıyor?
PUBG Mobile Sezon 20 ne zaman gelecek? Sezon 20 Royal Pass ödülleri
İkimizin Sırrı dizisi yeni tanıtım fragmanı yayınlandı
Büyükşen cinayetinde son gelişmeler neler? HTS ve WhatsApp kayıtları incelemeye alındı
Google yeni özelliğini resmen açıkladı
Sirius yıldızı güneş kavuşumu saat kaçta, hangi gün?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.